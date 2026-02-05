高鼎宸推碳權RWA 鼎宸碳資產攜Datavault AI布局數位金融

【記者蔡富丞/台北報導】在綠色金融與數位資產融合趨勢下，鼎宸碳資產管理股份有限公司董事長高鼎宸宣布，公司已與美國那斯達克上市公司 Datavault AI Inc.（NASDAQ: DVLT）簽署合作備忘錄（MOU），推動碳權資產導入真實世界資產（Real World Assets, RWA）架構，進行數位化應用與全球市場布局。此舉被視為台灣碳資產領域結合金融科技的重要跨國合作案例。

▲圖說：鼎宸碳資產管理股份有限公司董事長高鼎宸（左）與Datavault AI 首席執行官 Nathaniel（右）簽訂合作協議MOU。（照片提供/鼎宸）

高鼎宸表示，碳權不僅是企業ESG管理的重要工具，也逐漸成為數位金融市場關注的資產類別。隨著全球減碳需求增加與資本市場數位化發展，碳資產具備跨市場流通與金融化潛力，未來應用空間廣泛。

碳權數位化提升交易流動性

鼎宸碳資產指出，本次合作將由 Datavault AI 提供技術支援，協助將碳權資產轉化為RWA架構進行管理與應用，期望提升資產流動性並簡化跨境交易流程。

廣告 廣告

相較傳統碳權交易須依賴特定平台與繁複程序，導入數位資產技術後，可望提升市場參與度與效率，同時透過鏈上紀錄強化透明度並降低重複計算風險。

產業人士分析，碳權因具備可量化與國際認證制度支撐等特性，正逐步成為RWA應用的重要場景之一。

高鼎宸：無形資產將成金融市場關鍵

針對全球金融發展趨勢，高鼎宸指出，RWA技術正在重塑資產交易模式，未來十年無形資產價值占比有望持續提升。

他表示，美國具資本市場與技術優勢，中國大陸擁有製造規模基礎，台灣若能整合創新技術與碳資產開發能力，有機會在數位資產與綠色金融領域建立差異化定位。

技術整合聚焦資料安全與合規

Datavault AI在合作中將導入 Information Data Exchange®（IDE）與 VerifyU® 等驗證架構，應用於碳資產數位化流程中的資料交換與身份驗證管理，提升安全性與監管合規能力。

市場觀察認為，隨著資產上鏈應用逐步擴大，合規與資料可信度將成為數位金融發展的重要關鍵。

▲圖說：聖約翰大學日前與美國Datavault AI簽署RWA國際研究中心產學合作備忘錄。（左起）聖約翰大學校長唐彥博、聖約翰大學執行董事曾鴻鍊與Datavault AI 首席執行官Nathaniel 。（照片提供/鼎宸）

推動產學合作培育金融科技人才

除商業布局外，高鼎宸亦推動產學合作發展。Datavault AI日前已與聖約翰科技大學簽署合作備忘錄，規劃成立RWA國際研究中心，將聚焦監管科技、資產代幣化與制度研究，並培育相關人才。

高鼎宸表示，透過學界與產業連動，將有助提升台灣在全球數位資產發展中的參與度與能見度。