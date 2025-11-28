高齡住戶火災風險升 專家揭五大防災關鍵招

【記者趙筱文／台北報導】高齡住戶火災意外再度引發社會對居家安全的關注。專家指出，長輩在火場中面臨的最大風險，往往不是火勢，而是停電與濃煙造成的視線受阻。隨著視力退化與反應速度變慢，他們在緊急情況下更容易跌倒或迷失方向。專家提醒，居家防災應從動線整理與照明補強著手，才能在關鍵時刻爭取寶貴的逃生時間。

許多意外都發生在黑暗中，長輩在夜間停電或濃煙遮蔽時，最容易因看不清楚而受傷，因此家中動線必須保持簡潔，照明也要能「一動就亮」。家事達人486先生呼籲，尤其住在高樓的長輩更不能掉以輕心，平時應把防災準備做到位，才能在緊急時穩定行走、判斷方向。

廣告 廣告

照明也是居家防災中最容易被忽略的項目之一。486先生建議，在床邊、玄關、走道放置手電筒，並搭配感應式小夜燈，讓燈光在夜間或停電時能自動亮起，降低跌倒風險。此外，不少家庭習慣把鞋盒、雨具或雜物堆在走廊與轉角，平時看似便利，在火場濃煙中卻可能成為致命障礙，因此呼籲保持動線暢通是最重要的逃生原則。

冬季更是電氣火災高發期，延長線過載、電線老化與暖氣設備長時間運轉，都是常見起火原因。專家提醒，電暖器應選擇具備過熱斷電與電壓保護的產品，並定期檢查插頭與線材是否鬆動。家中除濕機、空氣清淨機若濾網未清潔，也可能因散熱不良增加危險，維護不可疏忽。

此外，家庭成員可協助長輩準備一個放在大門附近的「防災避難包」，內含常用藥品、慢性病藥物清單、行動電源、防災收音機與隨身照明等物品。緊急情況時能直接提著走，減少慌亂，大幅提升安全機率。

高齡住戶在火場中因視線不佳與反應較慢更具風險，家中照明與逃生動線須提前布置完善。486團購提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

普發一萬已1376萬人到手 財政部揪11假網站釣魚詐騙

11月房市沒有更差 住商交易量持平中信月增6.4%

