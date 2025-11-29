高齡依親使用健保 衛長籲陸外配一致

衛福部長石崇良（中）29日表示，陸配入籍後70歲以上父母可以依親來台6個月後就能加入健保，但是其他國籍配偶卻沒有這個福利。（范揚光攝）

藍營提案修法縮短陸籍配偶取得身分證年限，從6年改為4年，衛福部長石崇良日前以健保角度表示須審慎評估，遭到藍委批評政務官當成政治官。石崇良29日指出，陸配取得我國的國籍後，70歲以上的父母就能以依親的方式來台設籍，6個月之後加入健保；但其他國籍的外配，只能探親不能依親入籍，更不可能取得健保資格，規定確實有差異，如果要公平，那大家應該一致。

石崇良表示，目前非中華民國國籍者要加入健保，大概只有3個方式：第1、在台居留6個月以上；第2、直接受僱，立刻就可以生效；第3、就是在台灣出生的新生兒。

對於陸配入籍的時間從6年變4年，石崇良說，修法說實在不是衛福部的業務，只是大家提到健保，我們比較了大陸籍、外國籍配偶，確實規定有不公平之處。

石崇良進一步說明，從健保的納保權益來講，如果我們比較目前的陸配跟其他國籍的配偶，在健保加保的程序上是一致的，沒有差異。也就是說，如果你有居留、居住、設籍（不是入籍），居留6個月以上，或者是直接受僱，都可以納入健保。

但差別在於，如果陸配取得了我國的國籍，那其70歲以上的父母，就能以依親的方式來台設籍，6個月之後加入健保，但對於其他國籍的外配，他的父母親只能來台探親，沒有辦法用依親的方式來入籍，進而取得我們健保的資格。石崇良強調，這個是兩者之間的差異，符合公平正義才是重點。

對於藍營的批評，石崇良表示謝謝指教，其實他是事務官上來，長期以來都是按照本來的專業去做各項評估。