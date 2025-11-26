高齡備孕只能碰運氣？華育徐明義教授：「分段治療＋胚胎篩檢」提高懷孕率

內政部最新數據出爐，台灣女性生第一胎的平均年齡已來到31.65歲，每三個新生兒中，就有一個來自 35 歲以上的高齡產婦。這條新聞在社群上引發不少焦慮。如果妳現在的規劃是「先立業後成家」，那麼「凍卵」就是妳買給未來的保險。

被譽為「台灣 AMH 之父」的徐明義教授指出，凍卵的技術在於將妳「現在」品質尚好的卵子保存下來。假設妳30歲凍卵，等到40歲想生時解凍使用，這顆卵子的生理狀態依然是 30 歲，受孕成功率自然大幅提升。

我該凍幾顆才夠？取決於妳的凍卵年齡：

35歲以下：卵子品質好，可能凍 10-15 顆就足夠有高機率生一胎。

35-40歲： 卵子染色體異常率增加，可能需要凍 15-20 顆以上才有機會。

雖然政府提醒凍卵可能延後生育決策，但從臨床角度看，這反而是一種負責任的「生涯風險管理」。

高齡備孕只能碰運氣？「新一代試管」提高成功率

如果您已經錯過凍卵黃金期，或者正面臨高齡不孕的挑戰，現代試管嬰兒 (IVF) 技術已經不再是盲目嘗試。徐明義教授分享兩個提高高齡懷孕率的關鍵技術，這也是目前國際生殖醫學的主流趨勢。

1.分段治療 (Segmental Treatment)：先養好地，再種樹

傳統試管是打針、取卵、馬上植入。但徐醫師指出，取卵時體內荷爾蒙劇烈波動，其實不是胚胎著床的最好時機。

「分段治療」的邏輯：

第一階段（專心取卵）： 集中火力取出好卵子，受精後做成好胚胎再冷凍起來。

第二階段（專心植入）： 等荷爾蒙恢復正常，把子宮環境調理到 100 分，再解凍植入。

數據證實，冷凍胚胎植入的懷孕率，通常高於新鮮胚胎。

2.胚胎著床前染色體篩檢 (PGS/PGT-A)：把「產前檢查」變成「孕前檢查」

高齡產婦最怕的流產、胎兒異常（如唐氏症），70-80% 是因為胚胎染色體異常。透過 PGS 技術，我們可以在植入前就先「面試」胚胎，挑出染色體正常的健康胚胎植入。這不僅能大幅提升植入成功率，更能避免流產對媽媽身心的巨大傷害。

「晚婚」是現代社會的常態，這代表女性擁有更多元的人生選擇。徐明義教授提醒，我們不需要因為年齡數字而恐慌，但需要有「提早規劃」的智慧。只要觀念正確，並透過現代醫學的凍卵與試管嬰兒技術，女性仍然可以拿回人生的發球權。

