高齡備孕夫妻求子之路困難重重？！馬偕生殖醫學中心揭人工生殖療程成功關鍵

「醫師，我今年38歲，還來得及當媽媽嗎？」這句話，幾乎是馬偕醫院生殖醫學中心最常聽見的開場白之一。晚婚、晚育已成為台灣社會的普遍現象，但也讓越來越多女性面臨「想生，卻不容易懷孕」的困境。馬偕紀念醫院婦產科部資深主治醫師邱上琪指出，全球約有6對夫妻就有1對面臨不孕問題，而台灣在晚婚比例持續上升的情況下，不孕症的發生率也逐年增加。

邱上琪醫師觀察，台灣女性不乏高學歷、職場競爭激烈，加上社會風氣鼓勵女性投入工作、追求自我實現，婚育往往被延後，很多病人結婚時已經面臨高齡，等到準備懷孕時，卻發現卵巢功能已經明顯下降。邱上琪醫師也表示，空污、環境荷爾蒙、生活壓力、作息不正常，對男女生殖力的影響都不容忽視。

不孕人工生殖治療：從評估到個人化治療

邱上琪醫師說明，門診在進行人工生殖治療前都會先完整評估不孕原因。一般初診女性會進行檢查，包含卵巢庫存量（AMH指數）、血液荷爾蒙、陰道超音波(檢查結構問題包含子宮肌瘤/內膜息肉、子宮肌腺症、巧克力囊腫等）、以及輸卵管攝影，必要時再進行免疫相關檢查；男性則需檢驗精蟲活動力、數量與型態。而常見不孕原因包括排卵異常、多囊性卵巢、子宮內膜異位症、輸卵管阻塞、精子數量較低或品質不良等。

而療程中排卵刺激治療也是相當重要的一環，一般會根據年齡、體重、AMH值、濾泡數(AFC)與過往療程反應調整劑量，像卵巢反應低下或高齡患者，若是施打高劑量反應不佳, 也可以採取較溫和的刺激方式，而多囊性卵巢症候群的病人治療重點則是讓卵子數量與品質取得平衡。邱上琪醫師說明，目前臨床上使用的排卵針有數種類型, 有研究指出施打源自人體組合用藥的人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑，能有效降低副作用，同時提升好囊胚率、著床率與活產率。



圖/馬偕紀念醫院婦產科部資深主治醫師邱上琪分享，新型治療組合人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑，可降低副作用並提升好囊胚率、著床率與活產率。

邱上琪醫師分享，臨床曾遇過一名36歲的患者，第一胎找邱上琪醫師做人工授精順產後，三年來與先生一直期盼能有第二胎。雖然媽媽AMH數值表現佳，但因先生有不孕問題因而希望透過人工生殖療程懷孕。不料媽媽的排卵刺激療程反應不佳，在進行第二次療程時，邱上琪醫師根據身體反應調整療程，以人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑最終取到10顆卵，並有6顆成功受精。最終成功產下，喜獲二胎寶寶。

技術與實力獲肯定，馬偕治療活產率表現亮眼

另一位39歲的患者也同樣辛苦。不僅患有反覆性流產、糖尿病與抗磷脂質症候群，還有子宮頸曾因接受圓錐狀切除手術有過短問題， 丈夫也有男性不孕的問題。 邱上琪醫師說明，第一次試管植入失敗後，生殖醫學醫療團隊與風濕免疫科、內分泌科跨科別共同照護，並安排子宮頸環紮術預防早產，目前順利懷孕31週且穩定產檢中。

邱上琪醫師分享，馬偕醫院在人工生殖治療上能做到全方位照護，不僅有醫師、諮詢師和胚胎師從身理到心理的全方位照護支持，如遇特殊情況之患者，婦產科、生殖中心、泌尿科與小兒科等跨科別醫療整合，亦能協助備孕夫妻在人工生殖醫學療程中，同時治療身體疾病。有些夫妻歷經多年失敗，情緒低落，醫師也會主動協助轉介心理諮商師，陪伴他們重新調整心態、給予支持。

邱上琪醫師也分享，台灣的人工生殖技術在國際間相當具競爭力，臨床技術與實驗室品質都相當穩定，加上健保補助政策實施後，讓更多夫妻願意走進醫院接受治療。而馬偕生殖醫學中心近年平均活產率在38歲以下族群更能達65.2％，高於全台平均50％的水準。

在邱上琪醫師眼中，醫學中心的價值不只是技術，而是面對棘手案例時仍能整合多專科資源，給予病人最安全的支持。她強調，人工生殖並非只為懷孕而生，而是一段醫療與心理並行的過程，「我們希望每對夫妻都能帶著信任與希望走進治療，最終順利迎接新生命。」



圖/馬偕紀念醫院婦產科部資深主治醫師邱上琪表示，醫學中心能整合多專科資源，陪伴病人面對棘手的不孕挑戰。她希望每對夫妻都能帶著信任與希望走進治療，最終順利迎接新生命。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為高齡備孕夫妻求子之路困難重重？！馬偕生殖醫學中心揭人工生殖療程成功關鍵