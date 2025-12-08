高齡備孕必聽！華育王呈瑋醫師12/20講座，一次解析試管成功率、胚胎等級與補助3.0

許多高齡夫妻在嘗試多次試管嬰兒療程後，仍無法如願懷孕，往往將原因歸咎於子宮環境或其他外在因素。然而，華育生殖醫學婦產科診所副院長王呈瑋醫師強調，真正影響試管成功率的核心，其實是卵子的年齡與品質。

隨著女性年齡增長，卵子的細胞質會逐漸老化，代謝能力下降，即便子宮環境理想，胚胎染色體異常率仍會顯著上升。針對這一點，AMH（抗穆氏管荷爾蒙）檢測成為目前唯一能精準掌握卵子庫存量的方法，越早掌握數值，越能掌握高齡備孕的黃金第一步。

王呈瑋醫師指出，卵子品質下降直接影響胚胎發育，與反覆植入失敗息息相關，因此對每位想要成功懷孕的夫妻而言，這是不可忽視的關鍵指標。

如何讓高齡備孕的成功率翻倍？

面對卵子染色體異常率提高的挑戰，高齡夫妻常感到無助。但對於35歲以上或曾有流產經驗的夫妻，PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）提供逆轉不孕希望的機會。透過這項技術，可以篩選出染色體正常的胚胎，大幅降低流產風險。

根據臨床數據，40歲以上族群若搭配PGT-A篩檢，懷孕率可從29.8%大幅提升至60.8%，成功率幾乎翻倍。胚胎的囊胚形成率也是影響成功率的關鍵，華育實驗室的囊胚形成率遠高於國際標準，為高齡夫妻提供穩定培養優質胚胎的硬體保障。此外，PGT-A可與PGT-M（胚胎著床前基因診斷）同步進行，特別適合有遺傳疾病風險的家庭，幫助夫妻精準篩選最優質的胚胎。

華育「台積電等級」實驗室，建立頂級生殖醫療的環境

華育生殖醫學婦產科診所為確保療程中精卵檢體的安全與品質，斥資打造「台積電等級」頂級實驗室，並引入全台首台、歐盟認證的RI-Witness晶片識別系統，從精卵取用到培養植入，全程追蹤，實現檢體安全零失誤。

手術室與實驗室距離僅一公尺，確保卵子在最短時間內進入最佳培養環境。王呈瑋醫師以專業與細膩著稱，即使面對AMH低或高齡困難個案，也能與具備多年經驗胚胎師合力培養出優質囊胚，為高齡夫妻點亮「不孕希望」。

試管嬰兒補助3.0與醫療費用全攻略

自114年11月1日起，政府實施「試管嬰兒補助3.0」。華育生殖醫學婦產科診所將在講座中完整說明合法申請補助流程，幫助夫妻掌握最划算的費用規劃。王呈瑋醫師邀請對補助或試管成功率有疑問的夫妻，親自參與講座，一次獲取完整資訊。

專題講座資訊

主講：華育生殖醫學婦產科診所 副院長 王呈瑋醫師

日期：2025年12月20日（六）

時間：14:30 - 16:30（14:00 開放入場）

地點：台北市大安區敦化南路二段39號12樓

費用：免費入場

立即報名：https://huayuivf.com/seminar-1220/

想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

