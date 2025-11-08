高齡化來襲！他問「未來不租老人要租誰」 網點關鍵：市場最終都會平衡

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著高齡化程度加劇，台灣已在2018年進入「高齡社會」，預計2025年將邁入「超高齡社會」。近日，有網友發文表示，隨著少子化趨勢加劇，高齡人口將突破三成，屆時老年租客將成為市場主力，對此，原PO認為當市場結構出現變化，房東也終將被迫面對現實，「不租老人要租給誰？」

有網友發文表示，隨著少子化趨勢加劇，高齡人口將突破三成，屆時老年租客將成為市場主力（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房產板以「當老人是多數還能不租老人嗎？」為題發文，表示雖然目前不少房東仍排斥將房屋出租給長者，但隨著人口結構老化，當老人變成多數，市場自然會調整。原PO也舉例，未來蛋殼區如萬華、觀音、中壢等地的老公寓，租客來源恐怕也以老人為主，「當老人佔了全人口的30%，政府也會照顧這群人，不租也得租」。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友認為，「就社宅政策會隨著選民需求傾斜補貼範圍，比如減稅幅度，現在可能是隨便你訂租客選項都給你減稅 ，以後可能是租弱勢減稅」、「台灣5%老人租屋95%不願租老人；日本30%老人租屋70%不願租老人，市場最終都會平衡，因為你不租別人會租」、「其實我相信再怎麼樣都會有地方住，最糟就是社會局安置嘛，但問題就是住怎樣的環境而已」。

也有另一派網友認為「租得到但不一定住得好」，「租房跟買房一樣，絕對能租到or買到，只是肯不肯接受」、「租不租的到，我相信一定有，但條件應該很差」、「台灣未來就是人口都市集中化，鄉下沒人，願意住鄉下應該也是輕鬆租」、「當然可以租偏僻新房，但問題是身體早就不行要整天跑醫院，公車捷運搭到飽」、「老公寓老大樓。越鬧區越市中心就能住越爛越舊的破爛屋」。

