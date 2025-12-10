高齡化時代產業突圍！ 新創成為驅動下世代經濟的關鍵解方

【緯來新聞網】AI浪潮席捲全球，台灣雖然擁有強大的硬體製造優勢，但下一步該往哪裡走？中華民國全國創新創業總會（新創總會）今日發布《2026創新創業白皮書》，這份匯集超過300家新創、創投及育成機構意見的報告，針對市場、資金、人才、法規四大構面，共提出 14項具體政策建言 。白皮書直指，2026年將是台灣產業升級的「生死存亡關頭」，唯有透過政策引導，促成大企業與新創的深度結盟，才能讓台灣經濟再次創造契機。

（圖／全國創新創業總會提供）

首要建言：祭出「投資抵減」誘因，鼓勵大企業「買」創新

針對資金斷鏈與市場對接的雙重難題，白皮書中最具急迫性與重要性的建言，即是「鼓勵大企業投資新創，設置研發抵減與研發成果資本化」。

新創總會建議，政府應參考日韓經驗，修訂相關法規：當大企業投資、併購新創，或購買新創專利技術時，應視同企業自身的「研發支出」，享有租稅抵減優惠。這不僅能提升大企業的外部創新動能，更能為新創注入活水。



六大「重中之重」建言，解決新創斷鏈危機

白皮書在14項建言中，透過調查分析，篩選出產業界認為兼具「高度重要性」與「高度急迫性」的六項關鍵建言，呼籲政府優先推動 ：

● 設立新創企業專法：制定專法明確定義新創身分，整合跨部會資源，降低法規摩擦成本。

● 鼓勵大企業投資新創（研發抵減）：參考日韓經驗，將大企業投資、併購新創視為研發支出，享有租稅抵減，以解決募資寒冬難題。

● 推動新創加入產業供應鏈聯盟：透過「以大帶小」機制，協助新創進入大企業供應鏈，解決「有技術沒訂單」的困境。

● 政府需聚焦支持重點產業的技術型新創：資源不應齊頭式平等，應採任務導向，集中支持符合國家戰略（如國防工業、AI、半導體）的技術團隊，並由經濟部主導。

● 導入具創業實務與產業資源的創業教育：解決產學落差，讓學生在校期間就接觸真實市場驗證。

● 促進人才跨界支援新創企業：建立機制，鼓勵大企業與專業機構人才以兼職或專案方式支援新創，補足經營管理缺口。

（圖／全國創新創業總會提供）

總會長邱銘乾：打破技術迷思，新創總會扮「產業引路人」

新創總會總會長邱銘乾表示：「台灣新創生態系憑藉著卓越的科技創新基礎，在新一波深科技浪潮中，特別是AI、生技醫藥、綠色科技等領域展現出強勁韌性。然而，新創企業必須避免『先有產品再找市場』的技術導向盲點，從創業之初就須建立國際觀。」



邱銘乾強調，面對資源斷鏈的結構性挑戰，新創總會絕不僅是提出問題，更積極扮演「產業引路人」的務實角色。他指出：「我們已啟動『以大帶小』的實質對接機制，透過總會龐大的上市櫃企業會員網絡，主動媒合成熟企業的場域資源與新創的技術解決方案，讓『供應鏈合作』不再只是口號，而是真實發生的訂單與投資。」



為活絡資金循環，邱銘乾進一步呼籲政府應加速政策配套，立即研擬《新創企業專法》，建立具法律位階的保障，並以稅制改革引導民間資本投入。「尤其應將企業收購或併購新創視為研發投資，提供抵減誘因，才能真正推動台灣創業生態系的蓬勃發展。」



新創總會秘書長謝戎峰：匯聚產業共識，以「實戰演練」加速新創落地

新創總會秘書長謝戎峰補充指出，這份白皮書是總會走訪超過300家生態系夥伴所匯聚的實戰智慧，直指2026年將是台灣新創發展的關鍵轉捩點。「我們看到台灣有技術、有人才，但往往卡在『市場驗證』與『規模化』的最後一哩路。」



謝戎峰強調，面對挑戰，新創總會將從倡議者轉化為積極的行動者：「除了發表白皮書建言，總會將主動出擊，整合內部豐富的產業資源，為新創團隊搭建『實戰演練場域』。透過具體的商業對接專案，協助新創直接與成熟企業進行技術驗證與訂單洽談，以務實的行動力，加速縮短新創從創新到市場成功的距離。」





鎖定深科技與企業併購，打造下一座護國神山

新創總會強調，台灣年輕人技術實力堅強，但往往缺乏商業應用場景與第一張訂單，導致許多擁有頂尖技術的團隊面臨資金耗盡的困境。

透過落實上述六大建言，將能創造三贏局面：大企業快速取得轉型動能、新創獲得資金與出海口、投資人看見多元出場機制。新創總會期盼政府能加速政策整合，讓台灣的新創生態系更加茁壯，培育出下一座護國神山。

