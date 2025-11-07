高齡化社會悲歌？女被「1句話」擊垮殺害102歲母

國際中心／張予柔報導



日本東京傳出一起長照悲劇意外，國立市一名71歲女子長年獨力照顧失智的母親，因照護壓力長期累積，最終在絕望之下親手奪走102歲母親的生命。事後她主動前往警局自首，並向警方哭訴「我真的已經不行了」。案件震驚社會，也再次引發外界對高齡化社會中「照護問題」的關注。









「我真的不行了」！女被1句話擊垮崩潰殺害102歲母…意外揭長照殘酷一面

被告和失智症母親同住多年，獨自承擔所有照護工作，卻因救護人員1句話讓她徹底崩潰，覺得被社會遺棄。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

根據日媒報導，東京地方法院立川支部5日開庭審理此案，被告71歲小峰陽子和患有失智症的102歲母親福子同住多年，獨自承擔所有照護工作。案發前一天，她曾親自前往安養機構參觀，向人員訴苦「母親頻繁上廁所，我根本應付不來」，希望能儘快將母親安置。沒想到隔天清晨，母親從床上跌落，陽子因腰傷無法獨力搬動，只能報警求助。警方到場後卻指示她改打給醫院，待救護人員趕到後雖幫忙將母親放回床上，臨走前卻留下「這次是特例」的一句話，讓她徹底崩潰，覺得被社會遺棄。

「我真的不行了」！女被1句話擊垮崩潰殺害102歲母…意外揭長照殘酷一面

71歲女子最後在絕望中殺害了母親，甚至拿刀刺向她，時隔兩小時後，她報警自首。（圖／翻攝自Ｘ＠）

根據《CTWANT》報導，在無助與絕望中，小峰陽子最終在凌晨親手掐住母親的脖子，甚至持刀刺向母親。兩小時後，她撥打電話報警自首，聲音顫抖地表示「我覺得胸口像有鉛塊壓著一樣沉重，陷入絕望，我已經不行了」警方趕抵現場時，她神情平靜，坦言自己腰痛嚴重，再也無法獨自應付母親的照護，母親又無法理解指令，讓她心力交瘁，體力上也無法負荷。

「我真的不行了」！女被1句話擊垮崩潰殺害102歲母…意外揭長照殘酷一面

檢察官指控，被告因長期照護壓力產生「若母親不在就能解脫」的念頭而犯案。（示意圖／翻攝自Unsplash）

檢察官指控，被告因長期照護壓力產生「若母親不在就能解脫」的念頭而犯案；律師則主張她身心俱疲、早已達到極限，行為出於一時絕望。法院將持續審理其精神狀態與刑責輕重。





