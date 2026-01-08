高齡化社會「骨質疏鬆」成潛在風險 專家籲及早評估、跨科合作照護

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】人體骨質會隨年齡逐步累積，約在30歲左右達到高峰，之後隨著年紀增加而逐漸減少。女性更年期後，骨質流失速度可能加快，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙而呈現中空疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆症」。

骨鬆肌少關節防治學會理事長巫瑞文醫師表示，骨質疏鬆患者應及早與醫師討論治療策略，並依醫囑配合用藥與追蹤。(圖／業者提供)

根據相關統計資料顯示，台灣50歲以上女性骨質疏鬆率超過4成，男性亦超過2成，隨著高齡人口比例持續增加，骨質疏鬆的人口將逐漸增加。骨鬆肌少關節防治學會理事長巫瑞文醫師表示，如果沒積極治療骨鬆，一旦發生二次性脊椎骨折還可能壓迫到神經而引起下肢活動的困難，也可能增加骨折手術的困難度，骨鬆又稱為『沉默的殺手』，一般民眾不易自我察覺是否骨質疏鬆，門診就曾經有因為打噴嚏或彎腰抱孫子就發生壓迫性骨折的案例。呼籲可以留意身高是否隨年紀增加反而變矮，所謂的『老退縮』就可能是骨鬆的警訊。

專家指出，骨質疏鬆的危險因子除年齡與遺傳外，長期鈣質攝取不足、吸菸、過量飲酒、缺乏運動、喝大量咖啡等及不良生活習慣，皆可能加速骨質的流失。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生醫師表示，補充鈣質可優先從日常飲食著手，如牛奶、乳製品、小魚乾、豆製品及深色蔬菜等，皆為良好鈣質來源；若飲食攝取不足，可諮詢醫師或營養師後依指示適量服用鈣片補充。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生醫師表示補充鈣質可從日常飲食開始，像是喝牛奶,也可調整生活習慣，維持適當的戶外運動，適量曬陽光能使身體產維生素D。(圖／業者提供)

韓德生理事長表示預防骨質疏鬆除補充鈣質外，也可以調整生活習慣，維持適當的戶外運動，適量曬陽光能使身體產維生素D，維生素D可以加強腸胃對鈣的吸收，或者透過適量的阻力訓練來增加骨頭對鈣的吸收，同時應避免激烈運動，以降低跌倒與骨折風險。

已經發生骨質疏鬆的患者，經醫師檢查診療後，若符合健保給付骨鬆藥物的相關規定，通常會依醫囑接受治療。不過，部分骨鬆藥物於長期使用下，可能伴隨顎骨壞死等副作用。過去亦曾出現牙科醫師基於風險考量，對正在使用骨鬆藥物的患者於植牙或拔牙時採取較為審慎的評估方式，為避免衍生不必要的醫療糾紛而婉拒，導致部分患者延後牙科治療的情形。

臺大醫院口腔醫學部累積多年臨床經驗，收治多起因骨鬆藥物相關顎骨壞死病例，累計超過1400例，臺大醫院口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師李正喆教授表示，發生的原因為藥物因抑制全身骨頭中破骨細胞的活性，使顎骨與軟組織新陳代謝受到壓抑造成傷口不易癒合，於是原本存在口腔中的許多細菌更有機會感染傷口形成發炎，進而可能發生顎骨壞死的副作用。

臺大醫院口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師李正喆教授最新研究表示，若依照不同的骨鬆藥物特性建議可接受牙科手術的時間，可大幅減少顎骨壞死的發生機率。(圖／業者提供)

李正喆教授最新的研究表示，如果依照不同的骨鬆藥物特性建議可接受牙科手術的時間，可以大幅減少顎骨壞死的發生機率，因為上了年紀的民眾有高機率同時患有骨質疏鬆及牙齒疾病，不要因為聽到骨鬆用藥有顎骨壞死的副作用而因噎廢食放棄療程，同時，醫師在開立處方骨鬆藥物前妥善告知患者藥物選擇及其副作用，讓醫病妥善選擇最適當的骨鬆藥物及療程。患者若到牙科就醫時要如實告知醫師有在服用骨鬆藥物的種類，不要造成牙醫師被隱瞞而錯誤判斷療法。牙醫師可以參考患者目前是服用何種骨鬆藥物，判斷牙科手術與藥物間隔時間。

專家提醒，患者於接受牙科治療時，應主動告知醫師目前使用的骨質疏鬆藥物種類與治療狀況，讓醫療團隊能進行完整評估。透過骨鬆治療醫師、牙科醫師與患者三方充分溝通並依照建議指引進行療程協同合作，有助於兼顧骨骼健康與口腔治療安全，提升整體照護品質。

