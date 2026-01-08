高齡化社會「骨質疏鬆」成潛在風險 專家籲及早評估、跨科合作照護
【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】人體骨質會隨年齡逐步累積，約在30歲左右達到高峰，之後隨著年紀增加而逐漸減少。女性更年期後，骨質流失速度可能加快，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙而呈現中空疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆症」。
根據相關統計資料顯示，台灣50歲以上女性骨質疏鬆率超過4成，男性亦超過2成，隨著高齡人口比例持續增加，骨質疏鬆的人口將逐漸增加。骨鬆肌少關節防治學會理事長巫瑞文醫師表示，如果沒積極治療骨鬆，一旦發生二次性脊椎骨折還可能壓迫到神經而引起下肢活動的困難，也可能增加骨折手術的困難度，骨鬆又稱為『沉默的殺手』，一般民眾不易自我察覺是否骨質疏鬆，門診就曾經有因為打噴嚏或彎腰抱孫子就發生壓迫性骨折的案例。呼籲可以留意身高是否隨年紀增加反而變矮，所謂的『老退縮』就可能是骨鬆的警訊。
專家指出，骨質疏鬆的危險因子除年齡與遺傳外，長期鈣質攝取不足、吸菸、過量飲酒、缺乏運動、喝大量咖啡等及不良生活習慣，皆可能加速骨質的流失。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生醫師表示，補充鈣質可優先從日常飲食著手，如牛奶、乳製品、小魚乾、豆製品及深色蔬菜等，皆為良好鈣質來源；若飲食攝取不足，可諮詢醫師或營養師後依指示適量服用鈣片補充。
韓德生理事長表示預防骨質疏鬆除補充鈣質外，也可以調整生活習慣，維持適當的戶外運動，適量曬陽光能使身體產維生素D，維生素D可以加強腸胃對鈣的吸收，或者透過適量的阻力訓練來增加骨頭對鈣的吸收，同時應避免激烈運動，以降低跌倒與骨折風險。
已經發生骨質疏鬆的患者，經醫師檢查診療後，若符合健保給付骨鬆藥物的相關規定，通常會依醫囑接受治療。不過，部分骨鬆藥物於長期使用下，可能伴隨顎骨壞死等副作用。過去亦曾出現牙科醫師基於風險考量，對正在使用骨鬆藥物的患者於植牙或拔牙時採取較為審慎的評估方式，為避免衍生不必要的醫療糾紛而婉拒，導致部分患者延後牙科治療的情形。
臺大醫院口腔醫學部累積多年臨床經驗，收治多起因骨鬆藥物相關顎骨壞死病例，累計超過1400例，臺大醫院口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師李正喆教授表示，發生的原因為藥物因抑制全身骨頭中破骨細胞的活性，使顎骨與軟組織新陳代謝受到壓抑造成傷口不易癒合，於是原本存在口腔中的許多細菌更有機會感染傷口形成發炎，進而可能發生顎骨壞死的副作用。
李正喆教授最新的研究表示，如果依照不同的骨鬆藥物特性建議可接受牙科手術的時間，可以大幅減少顎骨壞死的發生機率，因為上了年紀的民眾有高機率同時患有骨質疏鬆及牙齒疾病，不要因為聽到骨鬆用藥有顎骨壞死的副作用而因噎廢食放棄療程，同時，醫師在開立處方骨鬆藥物前妥善告知患者藥物選擇及其副作用，讓醫病妥善選擇最適當的骨鬆藥物及療程。患者若到牙科就醫時要如實告知醫師有在服用骨鬆藥物的種類，不要造成牙醫師被隱瞞而錯誤判斷療法。牙醫師可以參考患者目前是服用何種骨鬆藥物，判斷牙科手術與藥物間隔時間。
專家提醒，患者於接受牙科治療時，應主動告知醫師目前使用的骨質疏鬆藥物種類與治療狀況，讓醫療團隊能進行完整評估。透過骨鬆治療醫師、牙科醫師與患者三方充分溝通並依照建議指引進行療程協同合作，有助於兼顧骨骼健康與口腔治療安全，提升整體照護品質。
醫療免責聲明
本文內容為醫療新聞與健康衛教資訊，僅供一般性參考，非個別醫療建議。實際診斷、治療方式及用藥選擇，應由專業醫師依個人健康狀況評估後決定。民眾如有相關症狀或疑慮，應主動諮詢醫療專業人員，勿自行停藥、換藥或調整治療計畫。
更多警政時報報導
【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告
【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 51
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 35
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前 ・ 107
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 287
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 26
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 102
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 7
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 78