高齡占死亡車禍人數4成 高雄區監理所打造「高齡者交通安全教育園區」明年1月啟用

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市高齡長輩占死亡車禍人數4成，高雄區監理所打造530坪「高齡者交通安全教育園區」，以仿真道路、實車示範與室內科技互動，讓長輩透過情境體驗，練習判斷、強化反應，是全國首座高齡者交通安全學習場域，將於明年1月試營運。

高雄區監理所打造「高齡者交通安全教育園區」，包括400坪室外情境體驗區，設置乘車安全示範、無號誌與有號誌路口、標線型人行道、大型車視野死角與內輪差實車展演，藉由實境模擬提升交通安全知能，讓長輩練習停看聽、判讀號誌秒數、遠離大型車視野死角，強化過路與行走安全。

另有130坪室內互動區，包含微電車及自行車AR體驗區、交通安全桌遊《道路生存戰》、交通安全平板學習系統，透過遊戲化操作，學習更快、更有趣。

監理所也與高雄市道路交通安全促進會合作，由專業「路老師」協助教學，並融入「小紅帽與外婆買菜去」等故事情境，讓交通安全更貼近生活，也將作為社區樂齡據點與長青學苑的合作平台，讓長輩都能安心出門、平安回家。

所長馮靜滿表示，依交通部統計，高齡行人與高齡騎士交通事故死亡風險逐年攀升，高雄市高齡長輩占死亡車禍人數4成，顯示長輩在過路口、道路互動與臨近大型車時容易面臨危險，打造園區將交通安全融入生活，透過循序操作、視覺回饋與實際示範，協助長輩降低道路風險。

