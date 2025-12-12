高齡友善失智樂活 台中慈院聚七百長輩迎馬年

台中慈濟醫院大廳舉辦高齡友善祭失智樂活成果發表會，吸引超過七百位長輩與家屬齊聚，宛如一場大型同學會。

2025年臺灣正式邁入超高齡社會，65歲以上長輩人口佔比達20%。台中慈濟醫院12日展現高齡友善城市推動成果並迎接農曆馬年，攜手23個社區單位與組織，盛大舉辦「第十四屆社區高齡友善暨第八屆失智樂活成果發表會」，吸引超過七百位長輩及家屬同歡。今年90歲以上長輩共有24位參與，創下活動舉辦以來的歷史新高，充分展現透過社區自主動員與醫療專業支持，成功翻轉醫院僅為治療場所的刻板印象，轉型為促進社區健康的樂活基地。

各社區推派80歲以上長輩代表參加肌力挑戰，手持電子跳繩並以雙腿夾住瑜珈球，考驗肌力與協調性。

呼應馬年意象，今年特別設計肌力挑戰活動，由各社區推派80歲以上長輩代表，手持電子跳繩並以雙腿夾持瑜珈球，考驗上下肢肌力協調性，象徵「策馬奔騰」的生命力。挑戰賽最終由86歲的元奶奶奪得「馬到成功獎」，他連續14年參加成果展從未缺席，表示自己平日透過運動伸展與拉筋維持健康，更感謝慈濟的關懷據點，讓他的生活變得豐富且精彩。

台中慈濟醫院副院長許權振（左）與臺中市衛生局專委王碧蘭（右）頒獎給肌力挑戰賽第一名的元奶奶（中）。

表演活動由台中慈濟失智據點長輩以「祝你幸福」與「高山青」組曲揭開序幕，展現認知訓練成效；隨後各社區據點也輪流帶來活力滿滿的精彩表演，現場洋溢熱鬧節慶氛圍。連續14年參與的嘉仁里里長林瑞文亦表示，活動規模逐年擴大，見證社區長輩不受年齡限制的旺盛生命力。

台中慈院失智據點長輩帶來活力滿滿的開場表演，透過樂器演奏展現平日認知訓練的豐碩成果。

臺中市政府衛生局專門委員王碧蘭蒞臨指導，形容現場氣氛溫馨熱絡，宛如一場大型「同學會」。他高度肯定台中慈濟醫院深耕社區，目前關懷據點已拓展至44處，更勇於承擔鄰近公辦民營的市立仁愛綜合長照機構。王碧蘭指出，仁愛綜合長照機構營運一年來不僅入住率高，優質的軟硬體設施更令國外參訪團驚艷，成功建構從社區據點到住宿機構的完整照護網，展現國際級的長照水準。

貴賓與參與肌力挑戰的八十歲以上長輩開心合影，展現不輸年輕人的熱情與活力。

台中慈濟醫院副院長許權振強調，面對超高齡與少子化趨勢，打造友善環境是城市發展基石。醫院呼應國家「長者衰弱評估」（ICOPE）政策，整合國際關節中心、高骨力肌力體能訓練中心，以及疼痛、呼吸、聽力、視力等特色醫療科，提供最前端的評估與預防醫學服務。本次活動特別強化肌力訓練與社會參與，鼓勵長輩走出家門、建立支持網絡，以減少醫療與長照支出，減輕年輕世代負擔。

社區健康中心主任陳慶元表示，社區關懷據點的功能在於鼓勵長輩走出家門，參與多元活動，不僅能活絡筋骨、鍛鍊認知，更能透過社交互動保持心情開朗，實現健康幸福的晚年生活。

社區健康中心主任陳慶元（左）頒發結緣品給90歲以上的長輩，感恩他們長期的參與並祝福健康平安。

撰文／卓冠伶；攝影／賴廷翰