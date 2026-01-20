高齡友善學習 達成區區有學苑

社會局落實落實每區都有長青學苑的據點，讓長者可就近學習。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

因應台南市已邁入超高齡社會，市府積極推動「活躍老化、終身學習」的高齡政策，社會局已完成「區區有長青學苑」，並設立旗艦級銀髮服務中心，提供長輩多元學習課程；副市長葉澤山二十日代表市長黃偉哲主持市政會議，聽取社會局報告後，指示社會局持續擴展學習據點、提升服務涵蓋率，並整合跨局處資源，打造更完善的高齡友善學習環境。

社會局專案報告指出，台南市六十五歲以上人口持續增加，去年接近三十八萬人，占全市總人口百分之二十，高齡照顧需求持續擴大。近年市府老人福利政策以三大主軸推動：一是在地關懷、守護弱老；二是高齡友善、世代共好；三是活躍自主、智慧傳承。

在實際行動上，透過廣設關懷據點、獨居長者關懷、老人保護、各項弱老補助、重陽禮金、健保補助、鑽石婚敬老活動，以及敬老卡、長青學苑、銀髮基地與創齡組織等措施落實。

在長青學苑部分，社會局目前於南區設置松柏學苑、新營區設立銀髮創齡服務中心，積極向衛福部爭取補助，去年已完成全區布點，達成「區區有學苑」，開設一百八十四班、服務三千八百六十二位長者；今年預計申請約二百班，估計將有近四千名長者受益。