高齡友善就是全齡友善 嘉義市深化長照迎向超高齡社會
(記者廖建智嘉義報導)
超高齡社會即將來臨，如何和高齡者「健康老化、在地安老、安寧善終」、「享有完善的居住空間和樂齡環境」以及「打破服務者與被服務者的框架」成為邁入超高齡社會將面對的議題；嘉義市政府(14)日與全齡多元樂學發展協會在新悅花園酒店辦理「嘉義市超高齡社會因應對策研討會」。
黃敏惠市長表示，高齡友善就是全齡友善，嘉義市長期深耕長照與高齡友善政策，透過社政與衛政整合、跨專業與跨局處合作，並借鏡日本與歐美經驗，打造符合台灣需求的模式。嘉義市是一個可以實驗、實踐、實現的城市，市府團隊透過不斷發現問題、討論問題與提出解方，並落實到基層，雖然過程艱辛，但唯有持續修正與精進，才能因應快速變化的高齡社會。
衛生局表示，嘉義市於民國89年率先成為行政院指定之「建構長期照護體系先導計畫」實驗社區，90年成立社區服務中心，91年開始提供居家及社區服務，是建立台灣長照服務模式的發源地；市府團隊在既有基礎上持續精進，全國首創服務項目如94年居家營養服務、95年社區醫師往診服務、96年增加藥師用藥安全訪視服務、98年交通接送服務及沐浴車到宅服務、103年新增預防走失GPS定位器補助、108年守護嘉憶人資訊系統、112年新增長者智慧觀測服務、113年新增「憶嘉人6支箭」、「長青園老人住宅關懷專案計畫」、114年新增「行動花甲食堂」等創新計畫，這一路走來市府團隊皆秉持著全人、整合性、連續性照護的精神，提供高效率、高品質、多功能的整合性長照服務，塑造有情感連結、有生命力的永續生活共同體，以達共感、共生、共榮的願景。
衛生局補充，嘉義市65歲以上人口數已達5萬2,051人(佔總人口數19.9%)，隨著高齡人口快速成長，不僅增加長期照護與醫療體系負擔，也挑戰高齡者的生活品質、自立能力與社會參與機會，長壽不只是生命延長，更應強化自主、健康、社會參與、自尊與生活意義的追求；對此，市府將配合中央推動「長照十年計畫3.0」政策；再者，考量比例甚高的「老人居住在沒有電梯的老宅」現況，亟待社會共同看見及因應「長者在宅的居住空間和樂齡環境需求」；在少子女化及高齡化的雙層夾擊下，照顧人力短缺、在地老化的議題，將是無法迴避的難題，因此「打破服務者與被服務者的框架」，塑造健康老化、在地安老、生活共同體的社區共生模式因應而生；為此，市府與全齡多元樂學發展協會共同將「長照3.0政策發展及地方政府運用」、「高齡住宅新選擇」、「超高齡社會下的社區共生實踐」作為本次研討會的3大主題。
社會處、衛生局表示，超高齡社會已成為不可逆的社會發展趨勢，在這趨勢下，市府團隊已做好準備，我們知道對高齡者友善的環境，就是對任何年齡都友善，更要以一個「全齡」的高度來思考，一個能與時代接軌的城市，應該對老、中、青三代而言都是充滿著希望與活力，市府團隊會持續推動各項長期照顧政策豐富民眾的長照需求，讓超高齡社會不是困境，而是機會與挑戰並存的轉型期，期望達到「健康老化‧在地安老」的目標、建構「全齡共享‧世代宜居」的城市願景。
