高齡友善社區飄香味 營養師教長者做薑黃魚片

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課程中特別分享「薑黃搭配黑胡椒」，運用辛辣成分增加大腦對鹹味的敏感度，達到「減鹽不減味」的健康目標。（中正區衛生所提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

為讓長者吃得健康、學得開心，基隆市中正區衛生所持續推動高齡友善社區營造，特別為六十五歲以上長者規劃健康營養料理課程，邀請社區長輩一起走進廚房動手做料理。在專業營養師的帶領下，透過簡單易學的烹調方式，學習健康減鹽新知，讓長者在輕鬆愉快的氛圍中提升自我照顧能力，享受健康樂齡生活。

課程由基隆市營養推廣中心營養師親自示範教學，以營養豐富的「薑黃魚片」為主題，運用鱸魚搭配薑黃粉、黑胡椒、紅蔥頭與蒜頭等天然食材，教導長者如何製作美味又健康的料理。課程中特別分享「薑黃搭配黑胡椒」運用辛辣成分增加大腦對鹹味的敏感度，達到「減鹽不減味」的健康目標，現場長輩們聽得十分專注，互動氣氛熱絡。

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中正區衛生所持續推動高齡友善社區營造，特別為六十五歲以上長者規劃健康營養料理課程，由營養師教長者動手做薑黃魚片，吃出活力與好心情。（中正區衛生所提供）

在實作時間，長者們在營養師的指導下，親手將紅蔥頭與蒜頭搗碎、加入香料與油拌勻，再將魚片擦乾抹上香料泥，依序煎出香氣四溢的薑黃魚片，現場瀰漫著濃濃香味。大家一邊料理、一邊交流，笑聲不斷。完成料理後，長者們紛紛開心分享成果，有長輩笑著說：「今天學到新的健康料理方法，回家也能自己動手做，感覺很有成就感！」整體活動氣氛溫馨又熱鬧。

基隆市中正區衛生所呂燕婷主任表示，透過營養師專業指導的健康減鹽料理課程，不僅能提升長者對均衡飲食的認識，也能增進動手操作的能力與自信心。未來將持續規劃多元化健康促進活動，包含健康飲食、規律運動及慢性病預防等主題，鼓勵長者走出家門、參與社區，打造健康、活躍且充滿活力的高齡友善社區。