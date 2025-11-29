高齡吞嚥退化易嗆咳 臺北醫院復健團隊助長者安全進食

（記者陳志仁／新北報導）72歲陳爺爺因僅剩8顆牙且吞嚥功能退化，喝水、進食頻頻嗆到，多次引發吸入性肺炎住院，逐漸對吃飯、喝水失去興趣，健康每況愈下，家人曾自行購買增稠劑調整食物稠度，但效果不佳；直到至衛生福利部臺北醫院就醫，在復健科團隊介入下，才重拾進食信心、生活品質改善。

圖／張湘琦醫師指出，透過專業儀器檢查，能精確觀察食物吞嚥路徑，找出吞嚥困難的癥結點，制定復能計畫。（衛生福利部臺北醫院提供）

復健科醫師張湘琦指出，高齡者因牙齒缺失、肌力減弱及神經反應慢，常出現咀嚼與吞嚥困難。若食物或水誤入氣管，可能引發吸入性肺炎，長期進食不順亦易導致營養不良及肌少症，增加跌倒風險；「吞嚥問題需完整評估與治療，而非僅靠單一檢查或器材即可解決。」

張湘琦醫師說，復健科會依據個別狀況與語言治療師合作，規劃個人化吞嚥復能訓練，並透過超音波即時觀察舌頭與咽喉動作，調整訓練方向並追蹤恢復進度，協助長輩重拾安全進食的能力。

語言治療師劉又菱分享4招安全進食訓練，讓長輩在家能吃得安心，活得有品質、尊嚴，一、「正確用餐姿勢」，坐直、微前傾，照顧者從由下往上的角度餵食，幫助吞嚥順暢；二、「控制份量與速度」，一口少量慢嚼，確定口中及咽喉部沒有食物殘留，再吃下一口。用餐中適時休息，避免因疲憊導致吞嚥失誤。

三、「吞嚥中避免交談」，進食時避免交談，以免導致吸氣不慎、誤吞食物，降低嗆咳風險；四、「喉部上抬運動」，透過「假聲練習」強化喉部肌肉協調，練習時以手指觸摸喉結位置，喉部上抬，幫助吞嚥時關閉呼吸道入口，減少食物進入或停留在呼吸道入口的現象。

張湘琦提醒，增稠劑並非人人適用，濃度調配不當可能降低咽喉敏感度，讓食物停留在咽喉，加大吸入性肺炎風險；長輩若反覆嗆咳、吞嚥困難，應及早就醫，透過超音波或攝影檢查，搭配個人化吞嚥訓練、飲食調整及專業協助，能有效降低誤吸風險，守護健康與生活品質。

