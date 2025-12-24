高齡失智長者外出未歸，臺西警即時協尋助平安返家。(記者劉春生攝）

「警察先生，我的阿公走失了!」臺西分局飛沙派出所晚間接獲民眾致電報案，表示其爺爺患有失智症狀，於下午騎乘普通重型機車外出後即未返家，家屬語氣焦急，擔憂其夜間在外恐有生命安全疑慮，遂請求警方協助尋找。

經家屬說明，該名長者年事已高，且為顧及安全，家屬事前已於其所騎乘之機車安裝定位設備，初步顯示定位訊號曾出現在轄內特定區域附近。飛沙派出所受理後，立即派員前往查找，惟初步搜尋未發現該名長者行蹤。

隨後，警方積極調閱沿線路口監視器畫面，研判其最後出現位置後，隨即前往該區域及周邊道路來回巡視，最終於四湖鄉箔子寮一帶道路上成功發現該名長者。

經警方耐心勸導與關懷後，長者同意先隨警方返回派出所休息等候家屬。返所後，警方即提供飲水協助補充水分，並持續關懷其身體狀況。家屬隨後抵達派出所，見爺爺平安無恙，頻頻向警方表達感謝之意，感念員警不辭辛勞於轄區內積極協助尋人。

臺西分局呼籲，家中若有高齡或失智長者，除多加留意其動向外，可配戴識別證件或善用定位設備，並於發現異常情形時即刻通報警方，以利即時協助，確保長者人身安全。