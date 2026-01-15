高齡失智長者山區失聯 警消聯手寒夜救援

橫山警分局建議可為長輩申請「愛心手鍊」或在衣物明顯處縫製聯繫資訊，亦可善用GPS定位科技器材以掌握行蹤。（橫山警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府警察局橫山分局日前接獲通報，一名有失智傾向的高齡葉姓民眾駕車進入橫山鄉山區後失聯。警方接報後立即連繫電信公司協助定位，並鎖定車行軌跡鎖定車輛位在油羅及大山背一帶，考量當時山區氣溫嚴寒且入夜後視線不佳，橫山派出所隨即出動兩路巡邏網展開地毯式查尋。

橫山警分局表示，儘管期間一度與葉民取得通訊，但因其意識模糊、無法描述所在地點，隨後電話更斷訊失聯，警消人員於油羅山區偏僻處先行尋獲車輛及隨身物品，卻未見葉民蹤影，救援行動陷入僵局。為爭取黃金救援時間，橫山警分局隔日清晨與消防局特搜人員再度共組搜救隊，冒著寒風再度深入車輛尋獲地點周邊林地，在眾人鍥而不捨的搜索下，終於在茂密山林中發現葉民蹤跡。所幸葉民雖受低溫影響而體力不濟，但生命跡象穩定，搜救人員隨即以人力接力搬運方式，順利將長者護送下山並就醫觀察。此次行動展現警消跨單位高度協作精神，家屬也對此次警消的救援行動表達由衷感激。

橫山警分局藉此案例呼籲，隨著超高齡社會來臨，家中如有失智傾向或高齡長者，家屬應多加留心其動向，避免讓其獨自駕車或前往偏遠山區。警方建議，可為長輩申請「愛心手鍊」或在衣物明顯處縫製聯繫資訊，亦可善用GPS定位科技器材以掌握行蹤。若民眾在街頭發現長者有神情焦慮、徘徊徬徨之情形，請立即撥打一一０或利用「看、問、留、撥」四步驟給予協助，讓迷途長者能順利找到回家的路。