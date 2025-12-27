高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

62歲吉林女子近日在社交平台公開表示，自己已懷第二胎6個月，並持續分享孕期與產檢日常，引發外界關注。（圖／翻攝自微博，西安晚報、大河報）

大陸吉林一名62歲女子近日在社交平台公開表示，自己已懷第二胎6個月，並形容腹中胎兒是「失去的兒子又回來了」，相關說法迅速在網路上引發關注與討論。

綜合《香港01》與陸媒報導，該女子社交帳號內容顯示，她於去年1月痛失獨子，經歷重大打擊後，近日宣布再度懷孕，並持續分享產檢過程與孕期生活。相關照片亦被《大河報》轉載，引發輿論熱議。

消息曝光後，網民看法分歧。部分留言質疑孩子未來的照顧與生活安排，也有人憂心高齡生產對母體造成的巨大負擔；另有聲音則認為，喪子之痛難以承受，重新懷孕或能成為精神寄託，對當事人而言是一種撫慰。

醫學界則對此提出風險提醒。臨床上，懷孕年齡達或超過35歲即被列為高齡孕產婦。南方醫科大學第三附屬醫院》產科主任萬波》指出，高齡孕產婦在孕前、分娩期與產後，均面臨較多危險因素，容易出現胎膜早破、早產、胎兒生長受限或巨大兒等情況，對母嬰安全構成威脅。

萬波進一步說明，高齡產婦在分娩過程中，子宮收縮力較差，較易出現產程延長、宮縮乏力與出血量增加等問題，羊水栓塞的發生率也相對提高。產後亦可能出現大量出血，嚴重時將危及產婦與新生兒生命。因此，對於超高齡生育，醫界普遍持審慎態度，並強調需進行完整評估與嚴密醫療監護。

