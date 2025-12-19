高齡婦人寒冬迷途巷弄 萬華員警「抽絲剝繭」聯繫家屬

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局莒光派出所於日前接獲民眾報案，指稱在萬大路巷弄內發現一名疑似迷途的高齡婦人，急需警方到場協助。員警張忠仁獲報後，隨即趕赴現場關心處理。

張員到場後發現，該名年邁婦人獨自在路旁徘徊，神情略顯焦急。經了解，婦人姓黃（24年次），表示稍早曾前往西昌街，返家途中卻突然忘記回家的路線。由於婦人無法清楚表達居住地址，身上亦未攜帶身分證件，加上當日氣溫偏低，警方考量其安全與身體狀況，遂先行將婦人帶返派出所安置休息。

返所後，員警耐心陪伴關懷，並從婦人零碎的談話內容中逐步拼湊線索，最終順利查得家屬聯絡方式，成功聯繫到婦人的兒子前來接回。家屬對警方細心照料與熱心協助深表感激，頻頻向員警表達謝意。

萬華分局莒光派出所警員張忠仁。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局呼籲，家中若有高齡或獨居長者，應多加留意其生活起居及身體狀況，並建議於長者衣物或隨身物品內放置聯絡資訊，以利警方或社會大眾於緊急時即時協助。民眾若發現需要幫助的長者，或遇有任何緊急狀況，請立即向警方求助，警民攜手合作，共同守護長者安全，避免憾事發生。

