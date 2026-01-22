高齡婦黑便一查竟是10公分腫瘤 保胃手術救回正常飲食

【記者黃泓哲／台北報導】黑便別輕忽，可能不是小問題。65歲蘇女士因連續解黑便，到奇美醫療財團法人奇美醫院急診就醫，檢查後發現胃裡竟有一顆約10公分大的腫瘤，還出現出血情形。她原本非常擔心，這樣的腫瘤是不是得把整個胃切掉，以後連正常吃飯都成問題。經一般及消化系外科主治醫師盧致穎評估，確認是惡性度較低的「胃基質瘤」，決定採用「幽門保留式胃切除手術」，在完整切除腫瘤的同時保住胃部功能，蘇女士術後2週就恢復正常飲食，目前生活一切如常。

廣告 廣告

另一名73歲陳女士，則是在例行胃鏡檢查時發現胃上半部罹癌。過去遇到這類位置的胃癌，多半得全胃切除，但考量術後生活品質，盧致穎醫師替她安排微創腹腔鏡近端胃切除，並搭配「雙瓣重建術」。手術中不僅精準清除26顆淋巴結，也成功保留下半部胃部，降低胃食道逆流風險。術後3個月追蹤胃鏡顯示恢復良好，陳女士因「保住半個胃」，不用承受全胃切除後營養不良的困擾。

盧致穎指出，胃癌長年位居國人重要癌症死因之一，但治療觀念已經改變，不再只是「把腫瘤切乾淨」就好，而是希望病人「活下來，也能好好生活」。傳統全胃或大範圍切除，常讓病人出現體重驟降、貧血、營養不良，甚至「傾倒症候群」，吃完飯就頭暈、心悸、腹瀉，影響日常生活。如今隨著微創手術進步，針對早期胃癌或惡性度較低腫瘤，推動「功能保留胃切除手術」，在控制癌症的同時，也能大幅降低後遺症。

根據國健署統計，2022年全台新診斷胃癌有4,377人，2024年更有2,211人死於胃癌。盧致穎強調，關鍵在於「早期發現」，早期胃癌5年存活率可達75%至90%。目前政府已推動45至74歲民眾終身一次免費幽門螺旋桿菌篩檢，每年預估超過60萬人受惠。只要及早檢查、及時治療，就有機會在抗癌成功後，保留胃的功能，也保住生活品質。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

寶雅「超甜店員」像夏于喬+宋芸樺 網友醉了：她笑容融合一切

華莎CASA DAMIANI旗艦店熱唱 性感側身曲線迷死人

梅西辣妻「大解放」！比基尼性感照曝光 「蜜桃臀」引400萬人按讚

