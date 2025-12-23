高齡少子化！勞保連八年赤字 2031年恐破產

勞保連８年赤字，2031年恐破產。（圖／TVBS）

台灣勞保面臨高齡少子化，帶來嚴峻的財務挑戰，最新精算報告指出，預估2031年迎來破產危機！就有民眾坦言，希望60歲一到就提早領勞保，否則「怕勞保倒了拿不到錢」。立法院擬推動撥補勞保法制化，行政院也火速拍板，改為政府負最終支 付責任。專家建議，應調整費率、月投保薪資上限，以解決長期財務問題。

勞工憂勞保破產，怕拿不到錢擬提早退休。（圖／TVBS）

在台灣勞保破產的消息滿天飛之際，許多勞工對未來退休生活感到不安。今年58歲的張先生，目前受聘於學校擔任清潔員，工作內容包括巡視校園、清掃落葉，維持校園整潔美觀。對於退休後的資金來源，張先生有自己的想法，但他並沒有參與政府大力推廣的勞退自提計畫。

張先生表示，因為他們的收入只有基本工資左右，沒有多餘的能力再去自提6%，可能會另外做一些股票的投資理財和保險規劃。張先生希望能在2至3年後退休，但他對勞保沒有信心，擔心勞保破產的傳聞，坦言會感到擔憂，如果過了60歲會選擇提早退休，因為他怕勞保倒了拿不到錢。另一位63歲的學校職員江小姐，距離屆齡退休已不遠，甚至能精準回答出退休日期時間點。對於勞保議題，江小姐認為，勞保說要破產，10幾年前就有一波了，那時候有一票人都去退，到現在10幾年過了以後，她覺得對勞保不會有太大疑慮，但她對自己的餘命有疑慮，所以她屆齡一定要退。江小姐強調，她一定要退，不然她划不來，因為她勞保已繳納40幾年。可見一般民眾對於，勞保瀕臨破產的消息相當緊張，更別說還在努力工作的壯世代了。根據勞保局最新精算報告，勞保基金預計將於2031年破產，缺口從2017年的276億不斷擴大到2024年的665億，預估今年缺口可能突破700億。

因此立法院推動撥補勞保法制化，從現今「撥補制」改為「政府負最終支付責任」。立委廖偉翔表示，透過明文法制化，向國人宣示勞保絕對不會破產，也讓全國勞工安心。勞保目前的潛藏負債約為新台幣13.23兆元，短期內已出現「收不抵支」的警訊。廖偉翔指出，2026年若無法改變的話，逆差可能突破千億，因此未來每年可能都需要撥補1000億元，才能夠阻止勞保破產，所以提早修法，讓撥補具有法源依據。勞動部也持開放態度。勞動部長洪申翰表示，他們會用開放的態度來參與相關的審議，也會本於他們的權責來對於這個條文審議提供意見，希望有助於法案理性的審查。

但也有專家認為，政府七年來各種撥補合計已5170億，若不徹底改革勞保，也只是延後破產。德明財經科大財政稅務系系主任倪仁禧表示，以目前債務來看，現在勞保人數大概1000萬人左右的話，平均每個人要負擔135萬負債，這數字是非常龐大的。倪仁禧解釋，像是給付的部分必須按照CPI調整，而台灣長期這幾年每年都在調整基本工資，調整基本工資之後就會造成物價上漲，所以累積到超過5%之後，勞保給付又會跟著增加，不斷地在加重勞保給付的負擔。

德明財經科大財政稅務系系主任倪仁禧認為，勞保應結構性改革。（圖／TVBS）

人口老化、少子化、平均壽命延長、青壯年人口減少，加上年金調漲機制及低薪結構限制收入成長，都使財政缺口持續擴大。倪仁禧建議，適當地去調整費率或者是所得替代率，或者是年金給付的方式，這是一個短期的解決方法。長期來講還是要從財務的結構改善去著手，在過去台灣的月投保薪資最高其實是4萬5800元，但很多高階的薪水都不是這個數字，所以其實是可以從這裡面去著手，調高月投保薪資。目前行政院也火速通過草案，將政府撥補法制化，並至少每3年要檢討保險財務，每年撥補金額依政府財政及勞保財務狀況每年編列預算，期望挽回民眾對勞保的信心。

