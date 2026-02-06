高齡工地主任跨行設計領域 「產投」訓練費補助開啟新職涯
【記者 彭慧婉／桃園 報導】高齡工地主任面臨職涯瓶頸，藉由進修設計繪圖專業技能，也能讓自己的職涯柳暗花明!為協助在職勞工跟上產業腳步，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別推出「產業人才投資方案」，提供每位勞工3年內最高10萬元訓練費用補助，課程內容涵蓋產品設計、AI應用、資訊安全、電腦資訊技術、永續管理、財務金融等近420門熱門課程，並提供1萬人次訓練名額，歡迎在職勞工踴躍上「台灣就業通」報名，為自己的職涯再升級。
▲桃竹苗分署115年「產業人才投資方案」提供近420門課程，鼓勵在職勞工進修學習，為職涯升級。
現年58歲的楊陳森，過去任職於工業氣體產業，擔任專案經理兼工地主任。隨著公司業務調整，工作內容逐漸轉為以外勤工地現場勘查為主，不僅業務繁雜，上下班時間也較難掌握。加上年齡增長，現場工作的體能負荷逐步提高，讓他開始思考職涯轉型的可能性，期望重拾熟悉的研發設計領域，回歸較為穩定的工作步調。楊陳森利用週末假日，主動報名參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託職訓教育協會辦理的「SolidWorks科技產品外觀與機構設計實務班」，精進設計與繪圖專業技能，期盼結合多年實務經驗，順利轉換職涯跑道。
▲桃竹苗分署115年「產業人才投資方案」提供3年7萬元的進修補助，鼓勵在職勞工進修學習，提升競爭力。
楊陳森表示，歷經兩個月共45小時的訓練培訓中，最令他印象深刻的課程是「美學原理」，對於已在產業深耕20餘年的他，過去設計多以實用性為優先，這堂課卻啟發他如何從藝術與美學角度切入，再融入實用設計，「這在業界很難學到，對我幫助很大！」此外，課程中也學到板金相關的專業知識與技巧，可運用在工作實務上，加速工作效率；目前楊陳森已透過學到的專業技術，順利轉職至某設備股份有限公司擔任機構設計經理，並已穩定工作將近一年。他開心的表示，新工作不僅讓生活重回平衡，有更多的時間與家人相處，也找回對工作的熱情，但他並未因此停止學習，後續還主動報名Power BI、綠能建築資訊模型（BIM）、AI人工智慧等在職課程，持續學習新知，讓自己不斷跟上產業趨勢。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，面對產業瞬息萬變，勞工朋友若能培養「自學力」，便能透過各類訓練課程，持續精進專業知識與技能，提升職場競爭力，避免被職場淘汰，還能進一步為企業創造更高價值。「產業人才投資方案」除協助在職勞工提升職業技能，同時減輕經濟負擔，符合資格者課程補助最高八成，中高齡勞工補助全額，3年內最高補助新臺幣10萬元。課程即日起開放報名，歡迎在職勞工至「台灣就業通」報名參訓。詳情請至「產業人才投資方案」網站 https://ojt.wda.gov.tw/ 或 桃竹苗分署官網https://thmr.wda.gov.tw/查詢，或電洽03-485-5368 分機1351。（圖：桃竹苗分署提供）
