高齡心血管「石化」不再無解！震波治療提升心臟手術安全性

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名年近80歲的長者，因長期有胸口不適的症狀，檢查發現其心臟冠狀動脈左前降支，不但嚴重狹窄逾80%，血管壁更因重度鈣化而變得堅硬如石，執行傳統心導管手術風險極高。對此，衛生福利部臺北醫院心臟內科主任黃啟銘率領團隊，使用「血管內震波碎石術」(IVL)，透過高能量聲波，擊碎血管壁內的鈣化沉積。手術後，這位長者的胸口不適症狀明顯改善，成功克服高難度的複雜性冠狀動脈介入治療。

冠狀動脈重度鈣化 高齡與慢性病族群風險升高

黃啟銘主任指出，冠狀動脈鈣化是冠狀動脈疾病發展到一定階段的常見現象，隨著年齡增長、慢性病如高血壓、高血脂、糖尿病等，血管壁會逐漸堆積鈣質，變得僵硬。而當鈣化程度嚴重時，血管就像石頭一樣難以擴張，不但會導致血流受阻、引發胸悶、心絞痛等症狀，更會讓傳統的氣球擴張術或支架置放術面臨極大挑戰，容易造成血管損傷甚至破裂的風險。

不用高壓撐血管 震波軟化血管鈣化提升治療安全性

黃啟銘主任解釋，所謂「血管內震波碎石術」是一種類似腎臟體外碎石概念，應用聲波能量所執行的心導管治療。透過專屬球囊，在低壓狀態下釋放震波，選擇性震碎血管壁內的鈣化沉積，使原本僵硬的血管恢復彈性後，再進行氣球擴張與支架置放。這項技術的特點在於作用精準，不需高壓撐開血管，能減少對正常血管組織的傷害，對於高齡、慢性病患者而言，安全性較高。

震波技術降低高風險治療門檻 胸悶胸痛建議及早評估

黃啟銘主任表示，相較於傳統氣球擴張、切割氣球或旋磨術，血管內震波碎石術，比較可處理深層或環狀鈣化等較棘手的病灶，也降低血管解離與術後血流不順的風險，對於年長、共病多或有重度鈣化等高風險族群，提供了更安全的治療選擇。

黃啟銘主任提醒，冠狀動脈鈣化常見於高齡者及長期患有高血壓、糖尿病或高血脂的族群，若出現胸悶、胸痛或活動後不適，應及早檢查評估。而隨著治療方式進步，及早診斷並選擇合適的治療策略，有助於提升心臟血管疾病的治療品質與安全性。

