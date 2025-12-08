高齡心衰風險別輕忽！醫解析主動脈瓣膜置換 從術式到瓣膜類型多元選擇

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】人老了體力變差，動一動就容易喘、胸悶是正常現象？天主教輔仁大學附設醫院心臟血管外科游皓鈞主任指出，這些症狀可能是因為主動脈瓣膜「出狀況」！若進一步惡化導致心臟衰竭，恐影響患者存活期，因此及早治療非常重要。隨著醫療技術發展，主動脈瓣膜置換方式越來越多元，除了病況、年齡，患者也可將生活品質需求納入考量，選擇最合適的治療。

心臟功能問題常被當老化 醫師教你這樣判斷

游皓鈞主任表示，人步入老年，身體多個器官都會開始退化，像是主動脈瓣膜狹窄約7成以上與老化相關，通常在65歲以後發生，另有約2至3成是雙葉主動脈瓣等先天性原因，常在40至60歲時即出現症狀。

「就像用大拇指按壓水管，會看到水流量相同，但水流變細。同理，當主動脈瓣膜越來越狹窄，心臟必須更用力才能把血液擠出去。」血流量不足影響體內氧氣和養分供應，會出現胸悶、呼吸喘、頭暈甚至暈倒等症狀；長期負荷過重，心臟肌肉逐漸肥厚，最終可能走向心衰竭。

健康老人其實多數還很有活力，因此民眾可自行觀察，例如過去能輕鬆爬樓梯，現在卻會氣喘吁吁，體態、飲食等沒有明顯變化，就該警覺可能是身體器官出問題。

主動脈瓣膜如何置換？外科手術仍是黃金標準

目前治療方式以「主動脈瓣膜置換手術」為核心。游主任表示，傳統開胸手術可讓醫師在完整的視野下進行瓣膜置換，直接處理病灶與相關結構，臨床觀察長期結果相對穩定；而微創手術如經導管主動脈瓣膜置換術（TAVR），則能在縮小傷口、縮短恢復期的同時兼顧外科手術的精準度。

游主任也強調，外科手術的臨床成效並不遜於經導管治療，且適用患者族群相較之下更廣泛，特別是面對複雜病況，如二葉主動脈瓣膜狹窄或伴隨逆流等。因此，在長期耐久度與適應症範圍上，外科手術的角色依舊不可取代。

了解機械和組織瓣膜差異 「可擴乾式瓣膜」2特點增選項

在瓣膜的選擇上，可分為機械瓣膜和組織瓣膜。游皓鈞主任說明，機械瓣膜由石墨製成，一般可使用30至40年，患者需終生服用傳統抗凝血劑，有腦或胃出血的風險，也可能與多種食物或藥物發生交互作用，還要每三個月進行抽血檢查。相對年輕的65歲以下患者若選擇機械瓣膜，需權衡對生活的限制。

組織瓣膜通常無需長期服藥，但使用年限相對較短，豬瓣膜約可用10至15年，牛瓣膜約15至20年，需考慮未來可能要再次置換。游皓鈞主任提到，近年來有新一代「可擴乾式瓣膜」，具有抗鈣化特性，理論上有望延長使用年限，但實際效果仍需臨床追蹤觀察。

此外，可擴乾式瓣膜有特殊環扣設計，日後若需二次手術，可透過TAVR手術以「瓣中瓣」的方式置入新瓣膜，原本的乾式瓣膜開口可再撐大，讓新瓣膜能完整展開，開口口徑和血流量增加，有助減輕心臟負荷，為不同需求的患者提供另一種治療選擇。

從案例看手術時機 58歲一家之主積極治療守護家庭

游皓鈞主任分享，有一位58歲的男性患者，因主動脈根部血管瘤，導致瓣膜受損引發嚴重主動脈瓣膜逆流，合併左心室擴大，同時還有降主動脈剝離。雖然還未出現心臟衰竭症狀、持續治療控制病況，但患者從就醫記錄發現心臟仍持續變大，考量自己是一家之主，不願等到病情惡化才接受手術，透過開胸手術一次性完成主動脈人工血管和乾式瓣膜植入，並置放支架。

術後超音波檢查顯示患者心臟壓力下降，目前安排定期回診追蹤觀察。游主任表示，從這個案例可見，手術時機不只看病況嚴重程度，若患者認為有需求，經醫師評估後也可及早介入處理。

聽到「開胸手術」別再卻步 醫療團隊攜手助患者重返日常

不少患者對「開胸手術」難免有猶豫，游皓鈞主任強調，比起短期的痛苦，患者更應關注長期的生活品質，可透過諮詢專業醫師和與家人充分討論，規劃合適的治療方案，以便改善症狀、恢復日常生活功能。醫院也備有完善的醫療團隊，有心臟外科、感染科、腎臟科、腸胃科等醫師，共同處理可能的併發症。此外也有物理治療師、營養師、護理師、護佐、社工、關懷師和心理師等，提供全方位的支持，協助患者逐步回到生活正軌。

想知道更多？線上衛教資源陪你安心準備

除了醫療團隊的專業支持，民眾也能透過線上資源進一步了解相關資訊。現已有「當瓣膜遇上手術 給患者的安心指南」衛教網站，整理了心臟瓣膜手術的背景知識，包括常見瓣膜選擇、治療流程、術前準備與術後照護等內容，提供患者與家屬參考。游皓鈞主任提醒，若對瓣膜手術方案仍有疑慮，可以先行閱讀相關資料，再帶著具體問題與醫師討論，會更有助於釐清狀況，規劃適合的治療方式。（網站內容僅供參考，實際治療請依醫師建議）

