高齡拒保族逾千人受害 刑事局破獲幫派介入保險互助吸金

刑事警察局偵破一起假借「保險互助」名義吸金案件，發現具幫派背景人士成立金○○公司，鎖定高齡、身心障礙等遭一般保險公司拒保族群，招攬會員投入資金，受害人數逾千人，涉案金額高達新臺幣1億餘元，全案經報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，已查獲多名犯嫌並聲請羈押。

警方指出，本案由具幫派背景的張姓男子設立金○○公司，並由同具幫派背景的吳姓男子出資擔任監察人，另由丁姓男子擔任執行長，負責經營「安心○○專案」等類似保險商品，公司以「免體檢、無年齡上限、終身保障」為號召，宣稱會員每月繳交3,600元，滿三年或六年即可分別獲得25萬元或33萬元身故互助金，或選擇退還110％所繳互助費，條件明顯與正常保險市場不符。

為快速擴張規模，該公司採取高額抽成制度，業務主任、經理及總監分別可抽成40％、50％至60％，以「後金付前金」方式運作，實際上形同龐氏騙局，警方清查，該公司共招攬會員約2,800人，吸收資金逾1億元，但未依法設立信託機制，所謂安定基金僅餘4,000餘元，大筆資金則私下流入張、吳等人帳戶，未依約專款專用。

專案小組進一步發現，犯嫌為規避金流查緝，刻意將資金大量提領為現金製造斷點，並對外謊稱專案具有專利或特殊保障以取信被害人，即便在檢警介入調查後，仍持續變換名目向會員收取費用，試圖勉力維持資金鏈。

警方蒐證完備後，於114年10月1日及11月19日同步搜索臺北市、新北市、彰化縣及高雄市等地，共計20處公司據點及相關人員住所，拘提張姓主嫌等9人到案，並查扣大量帳冊、契約文件、電子設備、存摺、金融卡、名錶及現金220萬餘元，同時凍結相關帳戶資金，並扣押土地、有價證券及車輛，查扣總額逾2,200萬元。

全案依涉嫌詐欺、違反保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見張姓主嫌等4人，其中3人獲准羈押，另1人裁定交保，其餘犯嫌則分別以5萬至10萬元不等金額交保。

刑事警察局呼籲，非保險業者違法經營保險或類保險業務，嚴重破壞金融與保險市場秩序。本案更顯示幫派勢力滲入保險互助市場，對社會危害甚鉅，警方將持續強化查緝作為，維護金融秩序並保障民眾財產安全。