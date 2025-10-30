高齡換照下修70歲 卓冠廷籲侯友宜「補助換照健檢費用」

即時中心／劉朝陽報導



交通部公路局10月1日正式公佈，明年開始實施「駕照管理新制」，從考照加嚴、回訓制度、高齡換照年齡下修等三面向著手，除了以乘車回饋金鼓勵長輩繳回駕照外，也考量公共路網尚不足地區的長輩有開車需求，新增年滿70歲以上長輩需經過健康檢查後能換領駕照。新北市議員卓冠廷今（30）日質詢新北市長侯友宜，建議市府研議補助高齡換照的健檢費用，讓新政策推行更加順利，侯友宜除表贊同，也允諾一個月進行研議試算。





卓冠廷表示，整體駕照監管的制度修嚴，起因是今年5月19日發生於三峽學區的嚴重車輛衝撞事件，喚起社會對於高齡長者駕車安全性的討論。事發在新北，新北也更有責要來讓中央的政策推行更順暢。交通局長鍾鳴時強調，新北市敬老愛心卡將於明年從每月480點增加為600點，計程車、大眾交通工具乘車上限也都調升，會以此來搭配中央鼓勵長輩繳回駕照、換照的政策。



卓冠廷則提議，因為新北市目前的大眾交通捷運路網都還在建構成形當中，長輩仍有行的需求，如能補貼高齡換照的健檢，可以有誘因讓長輩在政策剛上路時就趕快去檢查身體，評估是否合適繼續開車。侯友宜則對此政策建議表達認同，換照健檢不只一階段，若能一條龍來實施，或許財政負擔會減少很多。



卓冠廷也提出交通部公路局統計資料試算，表示若先只看「自小客車普通駕照領有人」以及「機車駕照領有人」，兩個項目加總，目前年滿70歲以上的長輩是35萬人左右。卓冠廷進一步解釋，最關鍵的70～74歲是剛被納入換照政策的年齡區間，共有約25萬人是因為政策上路而立即產生換照需求的長輩，如果全數補助「體格檢查」150元，初期大約需3750萬左右，而75歲以上長輩則因為原本就每三年換照，整體補助預算並不會是天文數字。

快新聞／高齡換照下修70歲！卓冠廷籲新北「補助換照健檢」 侯友宜：一個月提評估

卓冠廷提出交通部公路局統計資料試算補助金額。（圖／卓冠廷辦公室提供）

卓冠廷具體建議，高齡換照的健檢並非每個人、每年、每月都有的需求，財政上除了負擔不大，也有更變通的方式。調查高齡換照的健檢場地，覆蓋率最廣的就是個地區的衛生所，而新北市已經宣布敬老愛心卡自明年開始增加點數、開放衛生所門診掛號費，這代表愛心卡確實可以在衛生所的系統使用，僅需再與交通局、監理所研議系統嫁接。如此一來，既不需新增補助經費，又能達到鼓勵長輩儘速去健檢的效果。



侯友宜市長則表示支持此政策提議方向，他理解長輩對交通便利性的需求與焦慮，並承諾相關單位提供「一條龍服務」，讓健檢換照流程更便民，並評估降低相關費用，減輕長輩的負擔。市府將於一個月提出評估報告。

