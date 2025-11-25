高齡換照改革明年登場 交通部邀專業醫師現身說法：身體退化影響交通安全

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部明年將啟動全面駕訓改革，針對70歲以上駕駛必須要辦理換照、通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75歲以上長輩則維持每3年換照週期。交通部近期展開巡迴高齡換照講座，並安排專業醫師面對面與長者交流。凱旋醫院副院長黃敏偉提醒，身體退化影響交通安全，政策目的不是限制行動，而是透過專業醫學評估及科學檢測，協助長輩安全用路，照顧長者的交通安全。

廣告 廣告

。凱旋醫院副院長黃敏偉提醒，身體退化影響交通安全，政策目的不是限制行動，而是透過專業醫學評估及科學檢測，協助長輩安全用路，照顧長者的交通安全。（圖／公路局）

公路局於全台舉辦7場高齡換照講座，在高雄市、台中市、新竹市、南投縣、屏東縣、彰化縣及台東縣舉行，活動過程並安排有獎徵答，與民眾親切互動、交流問題，民眾更直接瞭解高齡換照的精神與內容，也對身體退化與交通安全的關聯有更深刻體認。

公路局表示，臺灣已邁入高齡社會，高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需要辦理換照，通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75歲以上長輩則維持每3年換照週期，高齡換照不是制度，而是一份關懷與陪伴，要讓每位長輩更安心開車。

公路局強調，「醫師出任務」講座，由醫師透過醫學角度與長輩面對面的交流，更是要幫助高齡者自我察覺身體機能以及感知退化對用路安全的影響；公路局也提醒，高齡換照從115年5月起實施，年滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站的通知再換照，不需要提前要求換照。

更多FTNN新聞網報導

駕照制度全面改革明年啟動！交通部公布3大面向、17項新制 目標每年降低7%死亡人數

淡江大橋明年5月通車前將辦路跑、自行車活動「搶先體驗」 公路局：本週四起開放報名

交通部出手救國道客運！持TPASS每月搭2次長途路線 可享現金回饋「搭越多賺越多」

