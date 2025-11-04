高齡換照新制！明年5月上路 揪沈文程當代言人

高齡駕駛換照新制將在明年5月上路，年齡門檻從75歲下修到70歲，預計需要換照人數有128萬人，4日交通部舉辦記者會，也邀請71歲的知名藝人沈文程當代言人，一樣達到需要換照的年紀，沈大哥也認同換照並非負擔，而是對高齡駕駛的保障與守護。

圖／TVBS

主持人：「換照新制的代言人，到底是誰呢。」

今天不是5月11日國際沈文程日，但有沈文程大哥親自現身記者會，受邀成為高齡駕駛換照代言人，前奏來都來了要唱一下的吧。

高齡換照新制代言人沈文程《五月十一彼下埔》：「啊，彼日下埔，我甲你心碎的路。」

唱歌還是中氣十足充滿活力，以防大家看不出來，其實沈文程大哥今年已經71歲，喜歡開車上山下海駕駛經驗豐富，不過歲月還是會帶來痕跡，視力反應靈活度還是會退化。

高齡換照新制代言人沈文程：「就是希望透過醫生專業的體檢，還有認知功能的檢測，確認自己身體的狀況。」

明年5月起高齡換照新制也要上路，從75歲下修到70歲，他也認同表示不是負擔，是保障也是守護。

交通部長陳世凱：「長輩們其實有時候會擔心說，是不是重新考駕照，其實我們不會重新考駕照，這個是換照，所以沒有考試，只要你的體格檢查沒問題，然後來上我們的免費提供的，這個交通安全的課程之後，你就可以順利來換照。」

交通部補充，高齡換照新制70歲以上將有2年緩衝期，通過體檢、交通法規課程、危險感知體驗可領5年駕照，整體明年有128萬人需要換照，為了鼓勵滿70歲長者主動繳回駕照，公路局每年也將耗資2.5億補助TPASS乘車金，預估可鼓勵20萬名長者補助期2年。

