高齡換照新制 沈文程快閃宣導

交通部四日請藝人沈文程代言高齡換照新制，凡七十歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供ＴＰＡＳＳ電子錢包乘車支出每月百分之五十回饋金，每月上限一千五百元，補助期間二年，措施涵蓋公共運輸及計程車支出，協助長者有充分時間適應交通工具轉換並培養公共運輸使用習慣。

交通部長陳世凱指出，台灣地區將邁入超高齡社會，也有越來越多長輩持續駕駛汽車，推出高齡換照新制並非剝奪權利，而是透過醫學評估、教育課程與貼心配套，讓長者能夠更長久、更安心地開車或騎車，同時讓家人們也放心。

交通部表示，已在六月到八月於二十縣市，二十二處廟口辦理「換照保平安」宣講，累積超過三千位長者們了解這項政策，十一月中旬起，於全國辦理七場「高齡換照講座—醫師出任務」系列活動，邀請凱旋醫院副院長黃敏偉、台中榮總精神部主任侯伯勳等向大眾說明高齡駕駛可能面臨的問題。

新制規定滿七十歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至七十五歲；滿七十五歲長者，維持三年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，方可換發有效三年的駕照。

藝人沈文程代言高齡換照，傳達不是禁止長輩開車、而是多一份安全關懷理念，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全。