高齡換照新制 陳世凱同台沈文程、王彩樺夜市宣導

（中央社記者趙麗妍台中23日電）交通部長陳世凱今天與藝人沈文程、王彩樺一同出席在大慶夜市舉辦的「交通安全作伙行 部長陪你踅夜市開講」活動，與民眾零距離互動說明高齡換照新制與正確用路觀念。

交通部宣導高齡換照新制與正確用路觀念，今天晚上台中大慶夜市舉辦「交通安全作伙行 部長陪你踅夜市開講」活動，陳世凱、沈文程、王彩樺現場向民眾宣導「提早70來換照 寶島自在趴趴走」，沈文程、王彩樺帶來多首歌曲，現場有獎徵答，氣氛熱鬧。

廣告 廣告

陳世凱接受媒體聯訪表示，交通的安全和生活息息相關，交通部深入廟口、夜市，在民眾每天生活出入的地方，宣導交通安全觀念。他也提醒70歲以上的長者，今年5月高齡換照新制上路，有收到監理站通知的長者趕快來換照，讓超高齡社會的長輩們都能安全駕駛，長輩安全、家人安心。

陳世凱提到，長者們距離上次考駕照時間都已逾50年，此次除提供專業醫師的健康檢查，還有免費交通安全課程，只要上完課程就能直接換照，補強長輩的交通安全知識，能夠安全上路，也希望年輕人遵守交通規則，路口停讓文化並杜絕酒駕。

沈文程提到，交通部找他擔任70歲代言人，本來很掙扎年紀被曝光，歷經多場快閃宣導活動，還有網紅錄了一段換照快閃活動，影片在網路獲得迴響，他相當驚奇70歲還能「逢春」（人氣增加）。

王彩樺也結合實際生活情境，宣導避免分心疲勞駕駛、拒絕酒後駕車、不闖紅燈、停讓行人等重要性，也提醒行人走在路上時，過馬路一定要專心、暫時放下手機。（編輯：張銘坤）1150123