高齡換照新規 70歲以上長者可延長駕照至75歲

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為保障高齡駕駛安全，公路局宣布，自明（115）年5月起，將實施高齡駕駛換照分級關懷新制。70歲以上長者完成體檢、免費教育訓練及危險感知模擬體驗後，即可延長駕照效期至75歲，換照流程將依監理單位通知辦理，無需提前申請。

公路局臺中區監理所彰化監理站表示，高齡駕駛換照新制明年上路，70歲以上長者可透過體檢與安全教育延長駕照使用年限。（彰化監理站提供）

公路局臺中區監理所彰化監理站表示，現行高齡換照制度針對75歲以上駕駛人，需完成體格檢查與認知功能測驗後，才能換發三年有效期的駕照。新制則在原有基礎上新增免費交通安全教育訓練與危險感知模擬體驗，讓長者透過實際操作與模擬道路情境，更了解自己在駕駛上的能力，提升行車安全。

彰化監理站指出，新制的核心理念是「分級關懷、高齡安全、延長自主駕駛」。對於70歲以上長者，換照並非強制立即辦理，須等監理單位發出通知後，再進行體檢與教育訓練。透過教育訓練與模擬體驗，長者可掌握最新交通法規、更新道路安全觀念，並在模擬環境中練習應對各種行車危險情境，降低實際駕駛風險。

彰化監理站特別提醒，這項分級關懷制度不僅是換照程序，更是一種交通安全防護網，協助長者了解自身健康與駕駛能力，保護自己與其他用路人的安全。公路局也呼籲家屬關心高齡駕駛親友，鼓勵其參加教育訓練及危險感知體驗，以延長安全駕駛年限。

彰化監理站說，針對75歲以上長者，新制維持每三年換照制度，除體格檢查與認知功能測驗外，亦加入教育訓練與危險感知體驗，使長者在換照同時也能加強安全意識，確保道路行車環境更安全。