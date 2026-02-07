高齡換照新規5月上路 7旬長者提早開白內障掀議

台北市 / 綜合報導

高齡者換照新制五月即將上路，換照年齡從75歲，下修至70歲，為了要符合體檢規定，近期各醫療院所眼科門診，開始出現不少將近七十歲的輕度白內障患者，提前接受白內障手術。有醫師預估新制上路後，至少增加近百分之15的手術量。但醫師也提醒，透過手術未必就能達到換照標準，還是得要經過仔細評估。

轎車高速闖過紅燈，完全沒有煞車，撞上行人和車輛，去年5月19日，78歲余姓老翁，在新北市三峽爆衝，釀成3死12傷重大車禍，讓高齡駕駛問題，再度浮上檯面，交通部因此祭出新制度，5月1日開始，高齡換照年齡門檻，從75歲下修到70歲，須通過「體格檢查」，完成安全教育課程，其中視力要求，兩眼祼視需達到0.6以上，每眼各達0.5以上。

近期不少將近70歲的，輕度白內障患者，為了符合體檢規定，開始至眼科門診，提前接受白內障手術，新光醫院眼科主任鄭成國說：「有稍微增加，很多老年人不是只有單純是白內障而已，常常黃斑部病變黃斑部有纖維化，那這都是非常會影響到視力，矯正後0.8其實是有一定的難度的。」

有其他醫師預估，新制上路後，至少增加近15%手術量，醫師也提醒若高齡患者，本身有其他眼部疾病，即使接受手術，未必能達到換照標準，而且白內障手術，也有0.4原則要遵守。

新光醫院眼科主任鄭成國說：「都是會很遵守的，那因為這個是滿剛好，就是說當視力到0.4以下，那當然開刀通常都會得到很好的改善，你視力如果是譬如說0.7，你開刀只希望他進步到0.80.9，他可能沒有感覺那麼的明顯。」

受限於健保總額，醫師公會全聯會，長期嚴格控管白內障手術數量，每年增幅上限為百分之五，只能比前一年增加約5000例，但駕照新制上路後，預估每年增加近兩萬名患者，該如何達到平衡將是一大難題。

