高齡換照講座登場 協助長輩安全駕駛

交通部「高齡換照講座：醫師出任務」，第三場講座2日在新竹市東區建華市民活動中心舉行。講座現場由醫師深入淺出地說明高齡身體退化與交通安全的關聯，同時監理人員也現場宣導高齡駕駛人換照新制，並與民眾進行互動。講座過程既溫馨又熱鬧，與會民眾對於高齡換照的政策及健康駕駛的重要性有了更深刻的認識。

臺中榮民總醫院侯伯勳主任從醫學的專業角度深入淺出講解高齡身體機能退化與交通安全的關係，針對年齡與駕駛安全的自然變化，提醒年長者重視70歲換照議題。

新竹區監理所所長孫榮德強調，隨著台灣社會步入高齡化時代，安全駕駛已成為不可忽視的重要議題。自115年起，70歲以上的駕駛人將需要辦理換照，並接受體格檢查與認知能力評估。這項政策的目的並非限制高齡者的行動，而是透過專業醫學評估與科學檢測，協助長輩安全駕駛，保障他們的交通安全。

根據新制度，年滿70歲的駕駛者需辦理換照，通過體檢、參加免費的安全教育課程及進行危險感知體驗後，方可換發新的駕照，且駕照有效期將延長至75歲。對於75歲以上的高齡駕駛者，則維持每3年一次的換照週期。

新竹區監理所提醒，70歲高齡換照新制將於115年5月起正式實施，年滿70歲的長輩在收到監理所的通知後再辦理換照，無需提前提出申請。

