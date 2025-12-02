高齡換照講座 專業醫師說明高齡身體退化與交通安全的關聯

新竹區監理所說，七十歲高齡換照新制將於明年五月起正式實施，年滿七十歲的長輩在收到監理所的通知後再辦理換照，無需提前提出申請。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為讓高齡者更清楚駕駛的健康風險，交通部特別於全國辦理七場「高齡換照講座：醫師出任務」，第三場講座二日登場，由臺中榮民總醫院侯伯勳主任從醫學專業角度，深入淺出講解高齡身體機能退化與交通安全的關係，針對年齡與駕駛安全的自然變化，提醒年長者重視七十歲換照議題。

新竹區監理所所長孫榮德表示，隨著台灣社會即將步入超高齡，安全駕駛已成為不可忽視的重要議題。自明年起，七十歲以上的駕駛人將需要辦理換照，並接受體格檢查與認知能力評估。這項政策的目的並非限制高齡者的行動，而是透過專業醫學評估與科學檢測，協助長輩安全駕駛，保障他們的交通安全。

新竹區監理所表示，根據新制度，年滿七十歲的駕駛者需辦理換照，通過體檢、參加免費的安全教育課程及進行危險感知體驗後，方可換發新的駕照，且駕照有效期將延長至七十五歲。對於七十五歲以上的高齡駕駛者，則維持每三年一次的換照週期。

此次醫師深入淺出說明高齡身體退化與交通安全的關聯，讓與會民眾對於高齡換照的政策及健康駕駛的重要性有了更深刻的認識。