高齡換照講座-醫師出任務 高雄場全國首發舉行

高齡換照講座-醫師出任務，全國首發昨在高雄市凱旋醫院舉行。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為讓高齡者更清楚駕駛的健康風險，交通部公路局特別於全國辦理七場「高齡換照講座：醫師出任務」，首場講座二十四日在高雄市凱旋醫院舉行，邀請凱旋醫院黃敏偉副院長從醫學的專業角度深入淺出講解高齡身體機能退化與交通安全的關係，活動過程穿插有獎徵答，與民眾親切互動、交流問題，民眾更直接瞭解高齡換照的精神與內容，也對身體退化與交通安全的關聯有更深刻體認。

黃敏偉副院長表示，我國社會快速高齡化，道路安全面臨嚴峻挑戰，一一五年起七十歲以上駕駛要接受體檢與認知評估，政策目的不是限制行動，而是透過專業醫學評估及科學檢測，協助長輩安全用路，照顧長者的交通安全。

高雄市區監理所所長也表示，臺灣已邁入高齡社會，高齡換照新制將於明年五月正式實劉育麟施，屆時駕駛人年滿七十歲時需要辦理換照，通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75歲以上長輩則維持每三年換照週期，高齡換照不是制度，而是一份關懷與陪伴，要讓每位長輩更安心開車。

劉育麟指出，透過「醫師出任務」講座，希望讓每位高齡駕駛自我察覺身體機能以及感知退化對用路安全的影響，同時溫馨提醒，高齡換照從明年五月起實施，年滿七十歲以上的長者，請於收到監理所、站的通知再換照，不需要提前要求換照。