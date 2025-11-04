高齡換照「下修至70歲」 雙金歌王沈文程擔任代言人

生活中心／綜合報導

交通部明年5月起，將實施高齡換照新制，從75歲下修到70歲，需通過體檢、安全教育課程等，總計會有128萬人需要換照，這回邀請雙金歌王沈文程，擔任代言人，今年71歲的他喊話要當模範生，在明年的演唱會上，秀出新換的駕照。

民視記者林詠琪：「交通部今年的，民視記者林詠琪，高齡換照新制代言人就是他。」

雙金歌王沈文程：「哈囉大家好，出發Let'sgo，交待挽一切為前途，彼日下埔，我甲你心碎的路。」

雙金歌王沈文程，手握方向盤、油門一踩，移動音樂會出發了，這首讓他拿下金曲獎的"五月十一彼下埔"，就是在開車途中，靈感湧現。

雙金歌王沈文程說：「紙放在那個方向盤上面，然後筆拿出來在上面寫，寫寫寫可是不行這很危險，然後我就開車子，開到泰山休息站，寫好了回去，就在工作室自己彈，哎呦眼淚流了快一（整）晚了。」





雙金歌王沈文程平時很喜歡開車。（圖／民視新聞）









年輕時最愛開車上山下海，到現在71歲了也一樣，正好交通部的高齡換照新制，把年齡從75歲下修到70歲，沈文程成為最佳代言人，不只親自載著交通部長陳世凱到記者會宣傳，還和體拍廣告。

雙金歌王沈文程vs.交通部長陳世凱"宣傳片"：「部長準備好，玩一票大的了嗎，Let'sgo！，沈大哥等等，我們真的準備好了嗎。」

新制明年五月上路，滿70歲長輩，需通過體檢讓醫師評估，並完成安全教育課程、危險感知體驗，滿75歲長者，多一項認知功能測驗，並維持3年換照制度，總計明年有128萬人需要換照。另外也鼓勵長輩主動繳回駕照，將提供TPASS乘車回饋金，每月最高1500元。





交通部明年5月起，將實施高齡換照新制。（圖／民視新聞）









交通部長陳世凱說：「這個是換照所以沒有考試，只要你的體格檢查沒問題，來上了我們的免費提供的，交通安全的課程之後，你就可以順利來換照，其實（繳回駕照）鄉下也不用擔心，幾乎每一個鄉下的鄉鎮市，都會有幸福巴士，跟幸福小黃的設置。」

高齡換照新制代言人沈文程說：「我就是第一個來去換照的這樣子，對我來講非常地開心，也非常地榮幸。」

沈文程明年五月，要在台北、台中舉辦演唱會，身為代言人，他說要在舞台，秀出新換的駕照！

