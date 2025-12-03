高齡換照115年上路 彰化監理站：70歲等通知再換

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）公路局明年5月實施高齡換照分級關懷新制，有長者以為先換照，明年就可免換照；彰化監理站呼籲，新制主要讓長者安全駕騎車，滿70歲以上長者可等監理站明年5月後通知才換照。

交通部公路局明年5月起實施高齡換照分級關懷新制，70歲以上長者通過體檢，並完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用到75歲。

公路局辦活動宣導新制，有長者以為現在先換照，明年5月就可以不用換，前往彰化監理站辦理卻撲空；彰化監理站副站長楊淵源今天接受媒體聯訪時說，高齡換照目的是讓長者可安全駕騎車，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，只要等監理所、站通知才需換照，不用提前換照。

楊淵源指出，目前高齡換照規定年滿75歲以上駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，可申請換發3年有效駕照，未來新制規定，75歲以上長者則維持每3年換照制度，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練及危險感知體驗。（編輯：李錫璋）1141203