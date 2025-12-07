高齡換駛新制明年實施 中彰投達150萬70歲以上長者需換照

〔記者黃旭磊／台中報導〕明年1月1日起，高齡駕駛人換照新規分階段實施，首次換照年齡下修至70歲，中台灣包括台中市、彰化及南投縣市有超過150萬人，需接受專業醫師評估(體檢)，及免費交安教育訓練(兩小時課程)，交通部代言人沈文程說，「他自己也會擔心啊」，透露長者「霧嗄嗄」(台語：一頭霧水)，焦慮拿不到駕照。

台中區監理所說明，高齡換照新制將於明年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲，75歲以上長者，維持每三年換照週期，特別要提醒滿70歲以上的長者，明年各監理所、站會主動寄發通知書，請於收到通知再換照，不需提前換照。

不少長輩擔心，萬一測不過，連騎車出門看病、買菜資格都被沒了，形同是提早被社會淘汰，還有長輩說，換照要考短期記憶，兩分鐘內要講出三樣剛剛看到東西「不容易啊」。

台中區監理所辦理「機車高齡回訓」班輔導銀髮騎士，78歲騎士林榮輝兩度通過測驗，林榮輝說，認知測驗由診所醫師主考，看了10樣東西，醫師兩分鐘後再問「看了什麼」，想不出3樣就不及格了，對於銀髮者來說，真的是不容易，黃姓騎士(69歲)住山區，需騎車代步買菜、看病，黃大姐說，政策突換照年齡下修到70歲，原準備好75歲再換照，如今提早5年處理，「覺得自己老了，多少有些措手不及。」

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，高齡駕駛議題核心，並不在於年齡本身，在於伴隨老化而來的「身心功能」變化 ，單純以年齡設限，不僅可能引發歧視爭議，也無法準確篩選出真正不適任駕駛。

