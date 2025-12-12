高齡柯基遭北市茶聚加盟主施暴虐待 最新近況曝光

柯基遭飼主不當對待，引起眾怒。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞]

社群平台昨(11)日晚間瘋傳一段虐狗影片！一名男飼主不斷以棍棒、鞋子毆打，揚言要將牠安樂死，引發網友撻伐。飼主遭起底是手搖飲品牌「茶聚」加盟店負責人，Google評論瞬間湧入負評，抵制聲浪不斷。對此，品牌方深夜緊急聲明，相關動保單位也已介入處理。

社群Threads日前瘋傳一段虐狗影片。在畫面中，一名男飼主疑似因家中高齡犬尿失禁，情緒失控怒罵，甚至揚言要將牠安樂死，並多次以捲筒衛生紙、鞋子丟擲，過程中還拿拖把柄作勢毆打，只見柯基縮在角落，不斷齜牙反擊。網友心痛留言指出狗狗已是高齡犬，需要特別照護，卻被飼主以暴力方式對待，結果網友反遭飼主回嗆「20歲我還這樣對牠」，引發眾怒。

影片曝光後引發大批網友撻伐，有網友將影片保存留證，並起底飼主疑在台北市中山區經營知名手搖飲品牌「茶聚」加盟店，Google評論瞬間湧入負評，抵制聲浪不斷。有民眾向政界人士與動保單位求助。

立委郭昱晴今回應表示，關於詹姓老闆虐待柯基老犬事件，一早已將影片轉介台北市動保處調查，並透露狗狗已由飼主前同居友人先行帶離，安置於寵物旅館，前同居友人也認為詹姓男子情緒不穩，動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。

茶聚加盟總部總也發文回應：「已於第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。雖然事件屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場一致，不接受也不容忍。」茶聚表示，已責成團隊立刻啟動危機處置機制，除即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，將依照加盟契約啟動違規調查程序，同步展開事實釐清，由法律顧問評估與後續處置作業。

