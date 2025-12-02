高齡樂活創意活動徵件，獲選作者授獎！

「爺奶機智生活―高齡樂活創意活動方案」徵件活動，獲獎者在頒獎當天收到收錄自己作品、剛出爐的「爺奶機智生活―高齡樂活創意活動方案手冊」。（中華民國老人福利推動聯盟提供）

為了讓社區長者在日常生活中能夠更有效管理健康及強化高齡者對於自我權益議題重視，同時提供社區工作者及志工更活潑且有效的導入健康自主管理及長期陪伴的概念，中華民國老人福利推動聯盟（以下稱老盟）在今年四月間，開始向具關懷長者經驗的專業人士與團體大眾徵求創新方案。

本次徵件活動廣邀社會各界參與，不限個人或團體（包括民間團體、社區發展協會等均可投稿）。老盟祕書長張淑卿表示，辦理徵稿活動的目的，是要倡議社會大眾共同關注高齡者健康促進議題與強化世代共融，促進世代間的理解，除了健康應該自主管理外，更能透過社區同儕，甚至是促成跨世代間的陪伴。

老盟指出，徵件活動中所收到的每一件作品，都是投稿者發揮自身專業與經驗，針對健康、衰弱、輕度失能、失智等不同情況之長者，根據十二項不同主題設計活動方案。徵件截止後經統計，從醫療院所、長者、學生與社區團隊等73個單位，共收到124件作品，其中個人投稿佔36%、社區佔35%、大專院校／高中佔15%、醫療院所／醫事單位6%、民間／協會單位佔2%，最後由五位專家與高齡代表依「創新程度、結構完整性、實際可操作性」遴選出 24 件優異創意方案。創意方案分12個主題，每個主題皆再分為據點型與客廳型，方便不同情境與場域使用。

獲選作者於11/21在「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會中接受公開授獎，客廳型作者由衛生福利部社會及家庭署署長周道君頒發，據點型則從老盟理事長方力脩手中接獲獎項。每一名入選的作者也會收到收錄自己的作品、剛出爐的「爺奶機智生活―高齡樂活創意活動方案手冊」。

24件獲選作品也已印製成「爺奶機智生活―高齡樂活創意活動方案手冊」，老盟表示，這本剛出爐的手冊除了未來將成為社區活動帶領者重要的參考指引外，更如祕書長張淑卿在手冊主編序中所言：「期許透過內容的系統化梳理與在地化設計，賦能更多社區基層服務者，幫助高齡者自在生活、快樂參與，真正實踐健康自主管理與活躍老化的理想，讓長者發揮潛能並建立自主健康生活型態。」

