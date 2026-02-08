高齡母遭綁架一週！知名主播崩潰喊話：願付贖金救人

編譯林浩博／綜合報導

美國知名主播賈斯禮（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親，失蹤至今已一週，疑似遭到綁架。7日晚間賈斯禮PO出影片，聲淚俱下向綁匪喊話，稱他們家屬願意支付贖金，只求母親平安返家。

美國知名主播賈斯禮的母親南西高齡84歲，已失蹤長達一週。隨著她的藥恐怕吃完，各界憂心她危在旦夕。（圖／翻攝自X平台 @MCBN590573）

賈斯禮哭喊：願付贖金 只求母親回家

賈斯禮在她的IG帳號貼出影片，當中她在兩名手足的陪同下，對著鏡頭說道：「我們收到你的訊息，我們了解了。我們懇求你現在就歸還我們的母親，讓我們能與她一同過節。這是我們能獲得安寧的唯一方式。這對我們很寶貴。而且我們會付贖金。」

賈斯禮並未說明她所收到的訊息。據警方表示，他們相信賈斯禮的母親南西（Nancy Guthrie）於1月31日從自己家中遭擄走，為此當局懸賞5萬美元徵求相關資訊。

發給多家媒體的勒索信

本週稍早，警方坦言，尚未鎖定案件的嫌疑人。但7日警方又稱，他們正在調查關於南西的一項新訊息。聯邦調查局（FBI）特別探員楊克（Heith Janke）透露，他們在調查發送給多個媒體的勒索信，信中「提及支付特定金額的期限」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）地方台的一名主持人也表示，她收到了「訊息」，但未揭露內容。

狗仔隊媒體TMZ據悉同樣收到該封勒索信。據該媒體的報導，信中綁匪要求數百億美元價值的加密貨幣。加密貨幣因為難以追蹤的特點，成為犯罪份子偏好的交易媒介。

家屬尚未能與綁匪聯絡

賈斯禮的兄弟卡姆隆（Camron Guthrie），在6日貼出的影片證實，家屬尚未能與綁匪直接聯絡。卡姆隆在影片說：「我們知道母親在你手上。我們想與你談談。」

同日FBI逮捕了一名冒名索要贖金的人士。家屬與執法單位都警告，南西若未服藥，生命將危在旦夕。賈斯禮在之前的聲明強調：「她沒有藥。她需要服藥才能活下去。她需要藥才不會受苦。」

