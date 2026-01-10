高齡求子有救了！科學家讓人類卵子「回春」試管嬰兒成功率有望翻倍

〔編譯陳成良／綜合報導〕高齡女性求子之路常因卵子品質老化而受阻，但科學界迎來重大突破！據《衛報》報導，科學家宣稱已成功讓人類卵子「回春」(rejuvenated)，透過顯微注射一種關鍵蛋白質，能將高齡卵子的染色體異常率降低近一半。若經臨床證實，這項技術將徹底革新試管嬰兒(IVF)療程，大幅提高40歲以上女性的受孕機率。

德國馬克斯普朗克多學科科學研究所主任舒赫(Melina Schuh)團隊發現，隨著年齡增長，卵子內一種名為「Shugoshin 1」(意為守護神)的蛋白質會逐漸流失。這種蛋白質的作用就像「膠水」，負責在細胞分裂前將染色體緊緊黏合在一起。

一旦缺乏這種「膠水」，高齡卵子在分裂過程中，染色體容易鬆脫、排列混亂，導致胚胎出現染色體數目異常(如唐氏症)或無法著床。研究團隊在實驗中發現，只要對卵子進行顯微注射補充「Shugoshin 1」，就能逆轉這個老化缺陷。

實驗數據顯示，未經治療的對照組卵子中，染色體異常率高達53％；而經過補充蛋白質治療的卵子，異常率大幅降至29％。在針對35歲以上高齡女性的初步測試中，異常率也從65％降至44％。舒赫指出，團隊發現這種單一蛋白質會隨著年齡流失，只要將其補回年輕時的水平，就能產生巨大影響。她強調：「透過這種方法，我們實際上是在恢復卵子的年輕狀態。」

目前英國數據顯示，35歲以下女性做試管嬰兒的活產率約為35％，但43至44歲女性僅剩5％，主要原因正是卵子染色體異常。參與研究的生技公司Ovo Labs共同創辦人齊林斯卡(Agata Zielinska)指出，這項技術的願景是讓更多女性能在「單次IVF療程」中就成功受孕，而不必經歷多次失敗的痛苦。該團隊正與監管機構討論進行臨床試驗，確認其安全性與實際受孕效果。

