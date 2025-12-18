高齡海嘯來襲長照扛不住 蔡壁如邀拋問題周六直球對決健保署長

台灣已經邁入超高齡社會，如何充實長照人力缺口，已是迫在眉睫的問題。圖非當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

前民眾黨立委蔡壁如今（18）日表示，健保預算2026年突破新台幣兆元，錢到底打算怎麼花？而高齡海嘯來襲之下，「長照給付」是否合理，人力缺很大怎麼辦？20日禮拜六將進行一場座談溝通，健保署長陳亮妤也將直球對決，希望找到解方。

前立委蔡壁如（圖）認為把現有長照工作者「留下來」是務實而可行的努力目標。（圖／CTWANT攝影組）

2025年台灣已正式邁入「超高齡社會」，也就是每5人中就有1人是65歲以上長輩，儘管中央政府「長照 2.0」早已推動多年，還喊出於2026年全面啟動「長照 3.0」，但實際執行面卻問題叢生。首先，長照需求粗估約92萬名人力，然而第一線照護服務者卻不到10萬人，且「居服員」平均年齡超過50歲，這將導致社會普遍「老老照護」現象；此外，長照基金高度仰賴「房地合一」稅等不穩定財源，如今房市急凍加上高齡化之下失能者增加，愈來愈多人來分這塊已經萎縮的餅，彼此只會愈發辛苦。

廣告 廣告

20日禮拜六下午2點將舉行一場長照基層醫護座談，健保署長陳亮妤將直面長照基層。圖非當事人與當事單位。（示意圖／黃耀徵攝）

更有甚者，雖然「喘息服務」量能已逐年提升，但許多家庭仍因經濟負擔或不知如何求助而陷入惡性循環，不少家庭陷入惡性循環苦嘆「長照輓歌」。

對此，具有護理師資格並曾任台大醫院多年加護病房護理師的蔡壁如直言，民眾有意無意把照顧人的這份心「當成理所當然」，間接搞得制度升級喊得震天價響，「人卻快撐不下去了」。她呼籲，像是照護主力的「外籍看護」目前不能用本來的能力申請證照，這會對想留下來的人阻力甚鉅，而台灣缺照服員已經不是只靠台灣人就能補起來，台灣需要務實彈性地處理照護人力缺口。

蔡壁如續指，目前不少人把照服工作當作臨時過渡，這樣常常上手後就轉職非常可惜，希望能讓長照工作者在職涯規劃中看見未來，由政府推廣、社會支持而成為有成就感的專業工作，最明顯的加薪之外，還要有培訓、晉升制度，讓願意投入照顧的人可以安心走下去。

她也強調，照護不是只有政府在做，包含社區、學校、民間都可以一起來，讓照顧變成「共融」，這些都不是一天就能解決，但「我們得開始說、開始做」她疾呼。

蔡壁如預告，20日禮拜六下午兩點在台中秋紅谷教育中心會議室，陳亮妤將直面台中基層醫療人員，討論長照、在宅安寧與醫療等話題，歡迎有意者到她的臉書平台留言表達訴求，她會逐一閱讀並視情況回覆，希望讓這些寶貴的聲音被聽見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好