高齡海嘯襲新北長照卻吊車尾 石一佑：加速板橋醫療園區BOT開發

新北市近2成戶籍人口達到65歲高齡門檻，長照將會是不得不面對的課題。圖非當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

新北市議員石一佑今（5）日表示，高齡化海嘯來襲，新北對長輩的照顧卻是六都吊車尾，比方板橋醫療園區BOT（興建、營運、移轉）案牛步，加上新北市敬老卡點數便利性也不夠，必須通盤檢討敬老政策。

位在新北市立聯合醫院板橋院區現址的板橋醫療園區BOT案，預計興建地上14層、地下4層建物，並設置499張病床，原本9月就要甄審符合資格的廠商，但中央健保署的醫院總額管制，又對新設醫院床位與額度限制重重，申請人嫌麻煩已撤回投標，導致此案目前卡關中。

新北板橋醫療園區BOT（興建、營運、移轉）發展卡關，市府將微調招標內容與條件重新開放招標。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局官方網站）

石一佑對此指出，板橋醫療園區BOT案牛步正凸顯了新北醫療資源長期是六都「吊車尾」，因為新北每張病床需服務309人、每位醫師得扛772人，怎麼算都是六都最後，像板橋戶籍人口超過55萬，電信常駐人口更達70萬人，醫療量能是嚴重不足，如今中央健保總額管制又一刀砍下來，必須認真面對。她建議市府檢討招商條件，比方「權利金」可以適度放寬，並務實納入長照需求，讓得標者有機會開拓長照藍海市場，增加投標意願，趕快解決板橋民眾長期「看病跑台北」的窘況。

新北市長侯友宜則回應，會重新檢視計畫並與健保署討論，考慮朝鬆綁新建醫院限制方向努力。新北市衛生局長陳潤秋也說，目前就是中央床位限制把投標者嚇跑了，將積極與中央溝通，爭取床位彈性。

新北市議員石一佑（圖）認為新北交通「敬老卡」點數可以適度放寬。（圖／翻攝自石一佑臉書）

石一佑也關注新北市敬老卡點數問題，因為新北市戶籍65歲以上人口就高達近80萬人，已佔了戶籍人口近2成，長輩們每月會有480點可使用於公車、捷運、計程車、微笑單車等公共運輸設施，若當月沒有使用完畢，剩餘點數月底就會失效，不少長輩直呼可惜。石一佑對此呼籲，應考慮改以「一季」三個月為計算基準，現行技術也做得到，侯友宜也允諾再行研議。

