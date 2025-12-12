高齡犬貓常見白內障、失智等長照問題 專業獸醫師授照護秘訣

〔記者黃子暘／新北報導〕寵物犬貓忠心陪伴飼主，負責任的飼主終養牠的一生，勢必面臨寵物長照的問題，新北市動物保護防疫處「毛寶貝醫療中心」獸醫師謝侑達表示，寵物常見的老化症狀包括眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化、排泄失禁等，也可能有失智問題，提醒飼主可為寵物準備營養品，並注重肝、腎、心臟功能，留意居住環境通風或保暖，也需要更多耐心與時間陪伴。

謝侑達指出，寵物的老化症狀雖無立即的致命性，但跟人類一樣，牠們的健康隨著時間流逝，也會影響生活品質，老年寵物照護的第一步是選擇適齡、適量的飲食，並依寵物身體狀況，適時、適量補充保健營養品，老年寵物的睡眠時間變長，但體溫調節變弱，更凸顯通風保暖的居住環境的重要性，每日溫和適量的運動，可減緩退化及不適。

在健康照顧部分，謝侑達建議說，7歲以上的寵物應每年定期健康檢查，尤其需追蹤肝、腎、心臟功能，每天幫寵物梳理毛髮，減少廢毛掉落之餘，也順便檢查寵物體態胖瘦、皮膚有無異常的團塊等情形。

他表示，年邁的貓狗如果出現異常行為，也可能代表牠有失智症問題，常見狀況諸如飼主呼喊牠的名字卻無反應、排泄及飲食習慣改變、吃飯時不知道食物放在哪兒、無故進入家中狹小空間卻卡住出不來而不停吠叫、漫無目的走來走去或繞圈行走、不明原因朝著空氣吠叫、沒有拉肚子卻持續消瘦等，高齡寵物如果出現以上情形，應盡早尋求獸醫師診斷。

謝侑達說，寵物不會說話，微細症狀常在不經意時發生，需要飼主愛心、仔細觀察，有問題就盡快就醫檢查。

