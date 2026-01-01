高齡生育風險大增！專家提醒：掌握適齡生育、善用產前遺傳檢測
依據內政部統計，國內每3位準媽媽就有1位超過34歲。國民健康署呼籲「適齡生育早規劃」，掌握女性25至35歲、男性40歲前的生育黃金期，以降低高齡孕產風險。另國民健康署提供最高8,500元產前遺傳診斷補助，鼓勵高齡孕媽咪善用政府補助資源，及早掌握胎兒健康。
母親高齡生育風險多 妊娠併發症機率倍增
根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，簡稱NIH）和美國婦產科醫學會（American College of Obstetricians and Gynecologists，簡稱ACOG）的資料綜合指出，隨著產婦年齡越高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。ACOG資料尤其明確指出，35歲及以上的孕婦相較於25-29歲的孕婦，患慢性高血壓的機率是2-4倍，而患2型糖尿病的機率也幾乎是2倍。
除了這些慢性病風險外，高齡產婦也更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率；在分娩時，亦常因產程延長、遲滯等問題導致接受剖腹產手術的比例顯著增加；同時，胎兒發生染色體異常（如唐氏症）的風險也隨之攀升。
政府補助產前遺傳診斷 最高可達 8,500 元
國民健康署沈靜芬署長提醒，有生育計畫的夫妻需重視「適齡生育」，善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康。
國民健康署目前除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷(羊膜穿刺)費用每案最高5,000元的補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3,500元，每案補助最高可達8,500元，鼓勵符合產前遺傳檢查補助條件的民眾多加利用。
全台14家遺傳諮詢中心 協助夫妻諮詢生育計畫
若有生育計畫的夫妻對於遺傳生育有任何疑慮，全臺設有14家經國民健康署審查通過的「遺傳諮詢中心」（北部4家、中部4 家、南部5家及東部1家）擁有專業的醫療團隊，提供包括孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務，幫助民眾釐清疑慮，在懷孕過程中討論最合適的醫療方案，及早掌握寶寶的健康狀況，讓迎接新生命的過程更加安心、踏實。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
