高齡白內障盛行 糖尿病患者風險高2到3倍

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）台灣邁入超高齡社會，老年人是白內障高危險群，醫師提醒，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生，糖尿病患者罹患白內障風險比一般人高2到3倍，應定期檢查。

70多歲何老先生最近總覺得視線模糊，晚上走路常覺得燈光刺眼，看電視要靠很近才能看清楚，就醫檢查發現白內障已經嚴重到影響生活，因為他本身也是糖尿病患者，確保血糖控制穩定後進行手術，現在連看報紙都不用拿放大鏡。

中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科醫師謝靜茹今天在衛教記者會中指出，糖尿病不僅是代謝疾病，也是黃斑部病變與青光眼的高危險因子。

謝靜茹表示，根據衛生福利部國民健康署台灣國民健康訪問調查及最新研究，台灣成人糖尿病盛行率約為10%到12.2%，也就是每10名成年人中，就有1名是糖尿病患者。在50歲以上族群中，白內障的盛行率超過50%；60歲以上約達70%，70歲以上甚至高達90%。

隨台灣今年邁入超高齡社會，老年人口將超過20%，換算每5人即有1人是長者。謝靜茹強調，台灣糖尿病與眼疾的雙重負擔日益嚴峻，顯示「視力保健」應正式納入糖尿病整體照護策略重要性；醫學研究指出，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生，糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出2到3倍。

中國醫藥大學附設醫院台北分院提醒，糖尿病患者應落實「視覺照護三步驟」：至少每年眼底檢查，及早發現白內障與視網膜病變；嚴格控糖與控壓，延緩視覺病變的發生與惡化。院方持續推動「糖尿病視力守護計畫」，建構跨科整合照護模式，助糖友穩定血糖、守護視力。（編輯：李亨山）1141203