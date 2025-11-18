高齡社會設計新浪潮 曼綸室內裝修打造「未來生活藍圖」

▲曼綸室內裝修為業主打造理想的「未來生活場景」。

【記者 陳姿穎／台北 報導】隨著高齡化社會加速到來，「家」不再只是生活的容器，而是能陪伴人們人生不同階段、承載健康與安全的場域。來自台中的曼綸室內裝修設計，在設計總監羅國宏的帶領下，以「退休宅、養生宅、智能宅」三大主軸為業主打造「未來的生活場景」，重新定義現代人對理想居所的想像。

成立至今超過二十年，曼綸團隊憑藉深厚的專業與對生活的觀察，持續思考「什麼樣的空間，才能真正讓人長久安心居住」。傳統室內設計多著重風格美感，但羅國宏認為，能長久陪伴人們的空間，必須從使用者的健康、動線與未來變化出發。「設計應該是空間去遷就人，而不是人去遷就空間。」

▲曼綸專注於建構退休宅、養生宅及無障礙空間，提早預留動線、設備與結構彈性。

從退休宅的無障礙配置，到養生宅的健康建材與智能宅的科技整合，曼綸的設計始終以「人」為中心，兼顧使用者年齡、健康狀況與家庭結構變化，並在設計階段就預留調整彈性。羅國宏表示：「我們希望透過設計，讓每個人都能預先為自己的生活做好準備。」這樣的理念，也體現在他對專業的堅持—以 ESG 與 ISO 標準為核心，重視綠裝修健康建材。羅國宏坦言，自己會不斷進修、考取新證照，也因此能用更多不同的專業角度，去為客戶規劃房子。

羅國宏也提到，設計的價值在於「解決問題」。他笑說，業主最常問的還是價格，但曼綸始終相信「夢想不該被預算限制」，堅持採用公開透明的報價制度，誠信的服務態度與高標準的設計施工品質，在眾多屋主間建立起穩固的信任。以近期退休智能宅為例，該老屋結構複雜、壁癌嚴重，且業主希望為八隻毛小孩打造自由奔跑的空間。為此，團隊邀請結構技師評估補強，更針對寵物與長者的動線重新規劃，將防滑地板、寵物洗浴區與無障礙設備融為一體，成功打造出真正能「人犬共居」的友善空間。

▲依據使用者的健康狀況、居住年齡層等規劃動線，讓空間成為人們的長久陪伴。

在眾多合作經驗中，羅國宏設計總監發現，許多家庭對「家的樣子」其實都有想像，只是缺乏明確的專業指引。因此他們比業主快一步想到各種細節，包括短時間內協助完成室內裝修許可證申請、提供空氣品質改善建議、預留更多插座或事先為邊角作導圓等，在設計與生活中找到平衡點。

「我們希望設計能陪伴一生，讓家的價值在時間裡被證明。」羅國宏說。在講究效率與變化的時代，曼綸選擇用穩健與體貼，重新定義「住」的意義，用專業構築安心，用設計回應人生，讓「裝潢」不只是一種風格，而是一種對於未來的長遠陪伴。（照片業者提供）