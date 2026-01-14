高齡租屋難 議員促社宅終身制

台灣邁入超高齡社會，台北市議員李芳儒指出，高齡長者常面臨房東不願出租窘境，建議市府應研議社宅「終身續住」機制保障。（本報資料照片）

台灣邁入超高齡社會，台北市65歲以上人口占24.18％比率又是全台最高，北市議員李芳儒指出，高齡長者常面臨房東不願出租窘境，頻繁搬遷也會增加生活風險，建議市府應研議社會住宅「終身續住」機制保障。北市都發局回應，北市社會局已訂有評點機制，讓獨居長者可優先入住社宅，若放寬租期可能影響其他申請者權益，將持續檢討社宅資源分配及制度設計。

李芳儒表示，多數高齡長者特別是單身、無子女且缺乏家庭支持系統者，於私人租屋市場中普遍面臨房東不願出租、租期短暫、要求不合理保證條件等問題，導致居住不穩定，對於年事已高、行動與健康條件逐漸受限的長者而言，頻繁搬遷不僅增加生活風險，亦可能造成醫療照護網絡中斷。

他指出，社宅原為政府因應居住弱勢所設的重要政策，但現行制度多採定期租約，租期屆滿仍須重新抽籤申請，對於高齡、無子女、無其他住宅選項的長者，一旦被迫退租，極可能面臨無處可去的困境，形成另一層不確定性，顯示現行制度設計與高齡者實際居住需求間，仍存在明顯落差。

李芳儒強調，對於符合條件的高齡長者，如達一定年齡、無子女、無其他住宅、經評估無適當替代居住方案者，應研議抽中社宅後，得採取「持續符合資格即得續住至終身」的保障機制，作為高齡者居住安全的最後防線。

都發局指出，社會局已訂有評點機制，對於獨居長者有相對較高的評分標準，使獨居長者可獲得較高分數優先入住社宅，提供獨居長者相對保障，透過強化續租流程銜接、提前辦理評點招租，使長者可預先規畫居住環境。

都發局說明，已入住社宅者，租期屆滿後重新申請社宅，亦可重新計算租期最長12年，達到間接延長居住年限目的；未獲得社宅續租資格者，將由社會局社工提供長者輔導及租屋媒合服務，協助順利銜接居住。

都發局表示，若放寬社宅租期至終老，可能影響其他弱勢戶及一般戶申請者居住權益。

目前北市社宅已經建置統一登記平台，都發局表示，未來可持續蒐集社宅承租需求，後續將會視整體社宅的需求情形及相關數據，檢討社宅資源分配以及制度設計。